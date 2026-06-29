29 de junio de 2026 Inicio
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Tras nuevos bombardeos, Donald Trump confirmó que Irán pidió una nueva reunión con Estados Unidos

Así lo informó el presidente a través de la red social Truth Social, mensaje en el que confirmó, además, que la cumbre tendrá lugar en Doha. El pedido llegó luego de que lanzara una nueva ofensiva contra objetivos militares iraníes tras el ataque a un petrolero de bandera panameña.

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Tras nuevos bombardeos, Donald Trump confirmó que Irán pidió una nueva reunión con Estados Unidos
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su administración mantendrá una reunión con representantes de Irán en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente. El encuentro se llevará a cabo este martes en Doha, la capital de Qatar.

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"Irán ha solicitado una reunión. ¡Tendrá lugar mañana en Doha! Presidente DJT", escribió el mandatario en su red social Truth, donde oficializó la realización de las conversaciones.

La reunión se concretará después de que Washington y Teherán acordaran una pausa temporal en los ataques que ambas partes venían intercambiando en los últimos días. El objetivo inmediato es reducir la tensión y avanzar en negociaciones para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores marítimos para el transporte mundial de petróleo.

Según informó el sitio Axios, funcionarios estadounidenses señalaron que, mientras duren las conversaciones, ambas partes se comprometieron a cesar las hostilidades y permitir la libre circulación de los buques que atraviesan esa estratégica vía marítima.

Originalmente, las negociaciones estaban previstas para realizarse en Suiza y tenían como eje el programa nuclear iraní. Sin embargo, el agravamiento de la situación en el estrecho de Ormuz llevó a trasladar el encuentro a Doha y a modificar la agenda para priorizar la seguridad de la navegación.

Durante las conversaciones previas mantenidas en Suiza, las delegaciones habían acordado avanzar en la creación de una línea directa de comunicación entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán con el fin de evitar incidentes en la zona. No obstante, ese mecanismo aún no había entrado en funcionamiento.

La nueva instancia de diálogo llega después de una serie de ataques lanzados por Estados Unidos contra objetivos iraníes, justificados por Washington como una respuesta a las amenazas sobre la navegación comercial en el estrecho de Ormuz. Irán respondió con bombardeos dirigidos contra posiciones militares estadounidenses en la región, lo que elevó el riesgo de una escalada mayor.

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