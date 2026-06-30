30 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei asistirá esta tarde a la embajada de los EEUU por los festejos de la independencia

El jefe de Estado será recibido por embajador Peter Lamelas en el marco del comienzo de la celebración por el 250° aniversario del 4 de julio, fecha patria estadounidense. Será la primera vez que un presidente asista este tipo de eventos.

Por
Javier Milei junto a Peter Lamelas. 

Javier Milei junto a Peter Lamelas. 

El presidente Javier Milei asistirá este martes al comienzo de los festejos por el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Los mismos se llevarán a cabo desde las 19:15 en la embajada estadounidense donde será recibido por Peter Lamelas, con quien compartirá un espectáculo musical y escuchará las palabras del funcionario por la fecha patria.

Se espera que Ravier brinde una conferencia semanal.
Te puede interesar:

Ravier debutó al frente de la vocería con un discurso sin anuncios y el fantasma de Adorni en el atril

El detalle marca que Milei se transformará en el primer jefe de Estado argentino de la historia en asistir a una ceremonia de estas características. Por su parte, fuentes gubernamentales señalaron a C5N que hasta el momento no está previsto que Milei viaje a Washington para el próximo 4 de julio, cuando podría concretarse un nueva foto política con su par Donald Trump.

Desde el Gobierno aclararon que "nunca estuvo confirmado el viaje" y, en caso de concretarse, el mismo sería ratificado en los próximos días. Los argumentos expresados para no asistir a los Estados Unidos, son los mismos expresados acerca de la cancelación a la presencia de Milei en la Cumbre del Mercosur: "Abocarse a la gestión, tras el nombramiento de Diego Santilli".

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

Javier Milei llegará a las 19.15, acompañado por otras autoridades nacionales, a la residencia de Peter Lamelas, quien lo recibirá en ese lugar para iniciar juntos la celebración, la cual incluye los himnos de ambas naciones, palabras del embajador y un espectáculo musical.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por el triunfo en las elecciones presidenciales de Perú

Milei felicitó a Keiko Fujimori por el triunfo en las elecciones de Perú: "Sale del socialismo"

Javier Milei junto a Diego Santilli y Karina Milei en la Quinta de Olivos.

Milei recibe este miércoles a legisladores de LLA para ordenar la estrategia en el Congreso tras la salida de Adorni

Javier Milei habó en la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina.
play

Milei: "Estamos viendo un nuevo despertar en nuestra región, donde la izquierda está replegándose"

Javier Milei.

Javier Milei criticó a "parte de la corporación política": "Son los verdaderos enemigos del país"

Javier Milei, actual líder libertario y presidente de Argentina.

Milei suspendió su viaje a la cumbre del Mercosur y se quedará en el país para enfocarse en la gestión

Adrián Ravier estrenará la vocería este martes con una conferencia en Casa Rosada

Adrián Ravier estrenará la vocería este martes con una conferencia en Casa Rosada

Rating Cero

Las reacciones de el exfutbolista y la madre de su hijo al ingresar a la casa más famosa.

Se filtró un audio del Turco García a una amante y estalló la polémica con Mariela Prieto

Marcela Tauro lanzó una polémica reflexión y fue cuestionada.

La escandalosa frase de Marcela Tauro que causó repudio en las redes

La durisima critica del conductor a la artista.

"Una caradura": Pergolini no tuvo piedad con Flor Peña por su reclamo millonario contra Luzu TV y Nico Occhiato

La mediática atraviesa un momento complejo y la influencer se vinculó para ayudarla, pero...

La traición inesperada de Jazmín La Cuerpo a Zulma Lobato: filtró un audio y todo es un escándalo

Melingo atravesaba una enfermedad respiratoria y estaba con cuidados paliativos en su domicilio.

De qué murió Daniel Melingo

El famoso conductor dio a conocer una intimidad.

Leo Montero confesó que no usa ropa interior y reveló el particular motivo

últimas noticias

Las novedades de ARCA para el monotributo en julio 2026.

Cuánto debés pagar por el monotributo en julio 2026 y qué debés saber sobre la recategorización

Hace 13 minutos
Las reacciones de el exfutbolista y la madre de su hijo al ingresar a la casa más famosa.

Se filtró un audio del Turco García a una amante y estalló la polémica con Mariela Prieto

Hace 20 minutos
Marcela Tauro lanzó una polémica reflexión y fue cuestionada.

La escandalosa frase de Marcela Tauro que causó repudio en las redes

Hace 31 minutos
La durisima critica del conductor a la artista.

"Una caradura": Pergolini no tuvo piedad con Flor Peña por su reclamo millonario contra Luzu TV y Nico Occhiato

Hace 35 minutos
El menor fue trasladado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó.

Conmoción en Ituzaingó: murió un bebé, encontraron droga en la casa y detuvieron a sus padres

Hace 36 minutos