Javier Milei asistirá esta tarde a la embajada de los EEUU por los festejos de la independencia

El presidente Javier Milei asistirá este martes al comienzo de los festejos por el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Los mismos se llevarán a cabo desde las 19:15 en la embajada estadounidense donde será recibido por Peter Lamelas, con quien compartirá un espectáculo musical y escuchará las palabras del funcionario por la fecha patria.
El detalle marca que Milei se transformará en el primer jefe de Estado argentino de la historia en asistir a una ceremonia de estas características. Por su parte, fuentes gubernamentales señalaron a C5N que hasta el momento no está previsto que Milei viaje a Washington para el próximo 4 de julio, cuando podría concretarse un nueva foto política con su par Donald Trump.
Desde el Gobierno aclararon que "nunca estuvo confirmado el viaje" y, en caso de concretarse, el mismo sería ratificado en los próximos días. Los argumentos expresados para no asistir a los Estados Unidos, son los mismos expresados acerca de la cancelación a la presencia de Milei en la Cumbre del Mercosur: "Abocarse a la gestión, tras el nombramiento de Diego Santilli".
Javier Milei junto a Peter Lamelas.
Imagen de archivo
Javier Milei llegará a las 19.15, acompañado por otras autoridades nacionales, a la residencia de Peter Lamelas, quien lo recibirá en ese lugar para iniciar juntos la celebración, la cual incluye los himnos de ambas naciones, palabras del embajador y un espectáculo musical.