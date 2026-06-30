Javier Milei asistirá esta tarde a la embajada de los EEUU por los festejos de la independencia El jefe de Estado será recibido por embajador Peter Lamelas en el marco del comienzo de la celebración por el 250° aniversario del 4 de julio, fecha patria estadounidense. Será la primera vez que un presidente asista este tipo de eventos. Por Agregar C5N en









Javier Milei junto a Peter Lamelas.

El presidente Javier Milei asistirá este martes al comienzo de los festejos por el 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Los mismos se llevarán a cabo desde las 19:15 en la embajada estadounidense donde será recibido por Peter Lamelas, con quien compartirá un espectáculo musical y escuchará las palabras del funcionario por la fecha patria.

El detalle marca que Milei se transformará en el primer jefe de Estado argentino de la historia en asistir a una ceremonia de estas características. Por su parte, fuentes gubernamentales señalaron a C5N que hasta el momento no está previsto que Milei viaje a Washington para el próximo 4 de julio, cuando podría concretarse un nueva foto política con su par Donald Trump.

Desde el Gobierno aclararon que "nunca estuvo confirmado el viaje" y, en caso de concretarse, el mismo sería ratificado en los próximos días. Los argumentos expresados para no asistir a los Estados Unidos, son los mismos expresados acerca de la cancelación a la presencia de Milei en la Cumbre del Mercosur: "Abocarse a la gestión, tras el nombramiento de Diego Santilli".