Conmovedor video: graban el espíritu de un perro que se despide de su dueña después de morir

Embed #alma #perros #despedidastristes #foryou #parati Mi Buen Amor - Mon Laferte @yaricahua16 Mi gordito precioso, porque no me esperaste un poquito mas, mami esta destrozada por tu partida, tu hermana esta muy triste sin ti, apenas son horas pero se siente tu gran ausencia, estoy tratando de ser fuerte por tu hermana, gracias por despedirte de mi aun no entiendo la razon de tu partida y me dejas el alma destruida, mi gordito gloton siempre estaras con nosotras #despedidaperro

En esta ocasión, la usuaria Maricarmen Yaricahua, publicó en su cuenta de TikTok un video que conmovió a millones de usuarios y se volvió viral.

En la grabación, la mujer escribe que "el alma de mi perro hijo me esperó para despedirse y solo puedes verlo por última vez en la cámara". A ella se la puede ver con los ojos rojos, por el llanto y el clip que comparte se puede observar a una figura como de un perro pequeño que se acerca a la moto que maneja Maricarmen.

Perro espíritu.png

En tan sólo segundos, la figura borrosa de la mascota también se aproxima a la puerta de entrada y desaparece por arte de magia.

Al publicar su video en Tiktok, lleva más de un millón de "Me gusta" y cientos de comentarios. Muchos de los usuarios de la red social, escribieron que presenciaron situaciones parecidas con sus mascotas.

"El verdadero "te amaré con todo mi alma y no con el corazón, porque el corazón se detiene y muere y mi alma te seguirá amando por toda la eternidad"; "El video es demasiado hermoso y real, puedo sentir sus patitas corriendo dios… aquí llorando por ti"; "Mi perrita falleció en la mañana y en la noche la vi sentada en la puerta de mi cuarto com siempre esperándome para dormir", fueron algunos de los comentarios más relevantes.

La dueña explicó que su perro murió de manera repentina, ya que no estaba enfermo. "Mi gordito precioso, porque no me esperaste un poquito mas, mami esta destrozada por tu partida, tu hermana esta muy triste sin ti, apenas son horas pero se siente tu gran ausencia, estoy tratando de ser fuerte por tu hermana, gracias por despedirte de mi aún no entiendo la razon de tu partida y me dejas el alma destruida, mi gordito gloton siempre estarás con nosotras", explicó yaricahua16.