Se picó en el aire: la filosa respuesta de Aerolíneas Argentinas a Ryanair tras burlarse de la Selección

La rivalidad futbolística tras el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo inesperado en las redes sociales, teniendo como protagonistas a dos compañías aéreas. El conflicto se desató cuando la aerolínea irlandesa low cost Ryanair publicó una chicana contra la Selección argentina, aprovechando la derrota del equipo de Lionel Scaloni en la reciente final frente a España. La empresa europea utilizó una imagen del mediocampista español Rodri Hernández, quien viajaba en uno de sus vuelos comerciales, para encender la polémica.
El mensaje de Ryanair fue contundente: "We only fly winners @Argentina" ("Solo volamos con ganadores, Argentina"), en una clara alusión al triunfo español por 1-0 el pasado 19 de julio. La publicación mostraba al capitán de España y mejor jugador del Mundial 2026 haciendo fila para embarcar un vuelo con destino a Liverpool, mientras se define su posible pase al Barcelona.
Sin embargo, Aerolíneas Argentinas no se quedó de brazos cruzados y recogió el guante con una respuesta cargada de datos históricos. "Eso ya lo hicimos. Tres veces. Been there, done that. Three times", replicó la cuenta oficial de la aerolínea de bandera, adjuntando una foto de los campeones de Qatar 2022 durante su regreso al país. Con esta contundente frase, la empresa nacional recordó las tres estrellas obtenidas por la Albiceleste en 1978, 1986 y 2022.
Este no es el primer cruce, ya que Ryanair mantuvo una actitud hostil hacia el equipo argentino durante todo el torneo. Anteriormente, la low cost había viralizado el término "VARgentina", sugiriendo un supuesto favoritismo arbitral hacia el equipo de Scaloni antes de su semifinal contra Inglaterra. Incluso, el mismo día de la final, la compañía publicó mensajes irónicos sobre una futura revancha de la Selección.