14 de agosto de 2026 Inicio
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Alerta por el aumento de casos de Covid-19 en China: una muerte y más de 500 mil positivos

El Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades informó que la variante que circula es Ómicron bajo la cepa NB.1.8.1. Además, detallaron que la enfermedad fue reclasificada como de Categoría B, recurrente con uno o dos brotes al año.

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Medio millón de contagios.

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China confirmó una muerte, 522.000 casos positivos de Covid-19 y cerca de 487 graves durante el mes de julio, según informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del país (CDC). Además, detallaron que la enfermedad fue reclasificada como de Categoría B, recurrente con uno o dos brotes al año.

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Las autoridades explicaron que se trata de una ola cíclica regular, que se incrementó por el aumento de los viajes en verano, aunque ya la curva de contagios se encuentra en una meseta, que prevén se mantendrá estable y luego disminuirá.

Cantidad de casos registrados por Covid en China.

Cantidad de casos registrados por Covid en China.

Según explicó un especialista para el medio Global Times "la disminución de la inmunidad de la población, las continuas mutaciones del virus que debilitan la protección de anticuerpos existente y el aumento de los viajes de verano han contribuido al reciente aumento moderado de infecciones. Sin embargo, no hay evidencia de que el virus se haya vuelto más patógeno".

El CDC de China confirmó que la variante que circula es la Omicron, y la cepa es conocida como NB.1.8.1 ."La inmunidad poblacional ha disminuido, ya que para la mayoría de las personas han transcurrido más de seis meses desde la última gran ola de infecciones, mientras que las mutaciones continuas del SARS-CoV-2 han reducido la protección que ofrecen los anticuerpos existentes", añadió Li Tongzeng especialista en enfermedades respiratorias en diálogo con el mismo medio.

En un informe desde el Centro de Control de Enfermedades detallaron que "del 1 al 31 de julio de 2026, el número de casos de fiebre atendidos en consulta externa o en urgencias en centros médicos de nivel secundario y superior en 31 provincias (regiones autónomas y municipios) y en el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang en todo el país, según el análisis estadístico del Software Nacional Inteligente de Monitoreo y Alerta Temprana para Enfermedades Infecciosas, fluctuó entre 418.000 y 595.000".

Recomendaciones del CDC de China a los ciudadanos para prevenir el Covid-19

  • Usar mascarillas : deben usarse durante todo el proceso médico; se recomienda usar mascarillas en lugares concurridos o al usar el transporte público (como aviones, trenes, metros, etc.), especialmente para los ancianos y algunos pacientes con enfermedades crónicas subyacentes, para reducir el riesgo de infección.
  • Mantenga buenos hábitos de higiene: Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo, una toalla o el codo; preste atención a la higiene de las manos y evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias para reducir el riesgo de transmisión de patógenos.
  • Promueva un estilo de vida saludable: Mantenga una dieta equilibrada, haga ejercicio adecuado y descanse lo suficiente para fortalecer su sistema inmunológico. Si presenta fiebre, tos u otros síntomas de infección respiratoria, use mascarilla al estar en contacto con otras personas y mantenga la habitación bien ventilada; busque atención médica de inmediato si es necesario.
  • Vacunarse activamente: Las personas con inmunidad débil (como mujeres embarazadas, niños pequeños, ancianos y pacientes con enfermedades crónicas) deben vacunarse contra las enfermedades infecciosas respiratorias de acuerdo con las pautas de vacunación.

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