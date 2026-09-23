¿Extraterrestres? La Tierra recibió una señal de un exoplaneta por primera vez

Los científicos detectaron señales del joven planeta Beta Pictoris B, a tan solo 63 años luz de distancia. Según explicaron, se trataría de auroras generadas por su campo magnético.

No se trata de extraterrestres, se trataría de auroras generadas por su campo magnético.

Desde el inicio de los tiempos la humanidad busca vida en otros planetas , por lo que existen observatorios y científicos que dedican su vida a poder tratar de dar una respuesta a una de las preguntas más díficiles de responder: ¿Existe algo más que nosotros?

En el camino a responder esa pregunta, un equipo del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian de la Universidad de Oregón detectó una señal de radio de un exoplaneta (planeta fuera del Sistema Solar).

Detectar exoplanetas es una tarea defícil, poder obtener algún tipo de señal de radio todavía más. Este equipo explicó que la señal en cuestión está lejos de tratarse de extraterrestres, sino que se debe a un fenómeno causado por las auroras, creadas por "partículas que interactúan con las atmosféricas y del campo magnético para liberar energía" , explicaron desde Science Alert.

En el artículo publicado recientemente señalaron que "aunque se observan ráfagas de radio aurorales en planetas del Sistema Solar y en algunas enanas ultrafrías, hasta ahora ninguna detección de radio se había localizado de forma inequívoca en un planeta extrasolar en lugar de en su estrella anfitriona ".

" Aquí, informamos de la primera detección directa de emisión de radio auroral de un exoplaneta , el planeta giganteβPictoris b, con el conjunto MeerKAT . Detectamos ráfagas rápidas, recurrentes y altamente polarizadas circularmente , así como emisión persistente, en frecuencias de 0,85 a 3,5 GHz. Identificamos la emisión como radiación máser de ciclotrón de electrones, lo que implica un campo magnético de 1,25kG en el planeta, la primera medición directa de la intensidad del campo magnético realizada en un exoplaneta", explicaron.

Esto fue posible gracias a la ayuda de los radios telescopios MeerKAT ubicados en Sudáfrica: "Esto constituye la primera medición directa de la intensidad del campo magnético de un exoplaneta, y es coherente con las predicciones de escalamiento de dinamo para un planeta gigante joven y masivo".

La NASA mostró la primera foto del telescopio espacial Nancy Grace Roman: qué se ve

La NASA difundió la primera fotografía obtenida por el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que se encuentra en viaje hacia el segundo punto de Lagrange del sistema Sol-Tierra. La captura fue realizada con su cámara infrarroja principal para comprobar el funcionamiento del observatorio antes de sus futuras investigaciones.

El registro no muestra todavía estrellas nítidas, sino grandes manchas luminosas distribuidas sobre miles de píxeles. La explicación está en la etapa de calibración: el Instrumento de Campo Amplio todavía permanecía lejos de su enfoque definitivo, por lo que los equipos utilizarán esas señales para ajustar la óptica y conseguir imágenes precisas.

La imagen tomada para realizar la calibración del telescopio. NASA

El WFI, fundamental para esta operación, cuenta con 18 detectores infrarrojos que, en conjunto, ofrecen una superficie sensible similar a la pantalla de una computadora portátil. Su diseño permitirá cubrir en una sola toma una región del cielo mayor que la Luna llena, con una resolución comparable a la del Hubble y un campo de visión mucho más amplio.

Una vez completados el enfoque, la alineación y otras pruebas, Roman podrá iniciar los relevamientos destinados a estudiar galaxias, estrellas, exoplanetas, materia oscura y energía oscura. La NASA también puso a prueba el coronógrafo, diseñado para bloquear el brillo estelar y facilitar la detección de la luz reflejada por planetas que orbitan otras estrellas.