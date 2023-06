Chile: el Gobierno ordenó la vuelta de la obligatoriedad de los barbijos en las escuelas

La ministra de Salud de recorrida en los hospitales con alta ocupación de camas críticas pediátricas. Redes Sociales

La funcionaria remarcó sobre la medida que rige desde este miércoles: "Mantenemos la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los centros asistenciales y lo recomendamos fuertemente en lugares aglomerados y en los medios de transporte públicos".

Entre otras medidas analizadas entre las autoridades de Gobierno y expertos fue el derecho al teletrabajo y la licencia para madres por enfermedad de hijos menores de un año.

Además, la titular de Salud adelantó que se ingresará un proyecto de ley sobre trabajo “híbrido”, el cual fue anunciado por el presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública.

Chile: nueva ley de trabajo híbrido y extensión de vacaciones

La iniciativa que presentará el gobierno chileno de Boric busca modificar el Código del Trabajo, con el objeto de normar de manera permanente tanto el teletrabajo como el trabajo híbrido, el cual permitirá a los padres compatibilizar la vida laboral con el cuidado de los hijos.

El anuncio del uso obligatorio de barbijos en escolares produjo reacciones del presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz, afirmó, en un video publicado por el gremio, que “la solución real frente a la problemática que tenemos es la extensión de las vacaciones (de invierno)”.

PUNTO DE PRENSA: MAGISTERIO Y ALCALDES PIDEN EXTENDER VACACIONES DE INVIERNO



En el Ministerio de Educación, representantes del profesorado y de las asociaciones de municipalidades entregaron una carta solicitando la ampliación de las Vacaciones de Invierno para contener…

“Es la única forma en la que los estudiantes no van a estar reunidos todos en el mismo lugar, no van a seguir contagiando y también hay que recordar que hay muchos funcionarios, muchas trabajadoras que hoy tienen a sus hijos enfermos y que indudablemente, frente a esta situación, no pueden atenderlos como corresponde” agregó Díaz.