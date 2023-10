C5N en Israel: así quedó el kibutz de Be'eri tras el brutal ataque de Hamás

Desde Israel organizaron una actividad para la prensa con el objetivo de que los periodistas de todo el mundo puedan recorrer el lugar donde el martillo de Hamás golpeó con más fuerza. Los organizadores emitieron una serie de recomendaciones para la toma de imágenes, a la vez que advirtieron que estas serán muy sensibles.

Muchos de los kibutz que fueron atacados hoy funcionan como bases militares, sobre todo teniendo en cuenta el inminente ataque en Gaza. Esto les permite también constituirse como un bastión de defensa.

Las cifras son aterradoras: se habla más de 100 muertos, 40 ellos bebés. Las imágenes, por su parte, escalofriantes. De los 100 cadáveres, gran parte todavía no fue identificado debido a que se encontraban masacrados. Todos ellos fueron agolpados en containers a la entrada del kibutz, cuyo aroma es nauseabundo.

Este lugar funcionaba desde 1946, pero ahora, que es puro escombro y devastación, dejó de existir.

Desde Israel, Gabriel Michi, enviado exclusivo de C5N comentó las repercusiones tras la difusión del video de una rehén de Hamás.Desde la zona cero del ataque, el periodista asistió a la conferencia de prensa brindada por los padres de la joven que se encuentra secuestrada en Franja de Gaza. Es la primera prueba de vida que entrega el grupo terrorista.

En el video, publicado en la cuenta oficial del grupo radical en la red de mensajería Telegram se ve a una joven recostada, a la que le están curando una herida en uno de sus brazos. El escrito indica que fue secuestrada "en el primer día" del ataque de Hamás en territorio israelí.

"Estamos a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, en uno de los lugares atacados por Hamás, en el kibutz Be'eri. Donde, aparentemente, según el ejército israelí encontraron varios bebés decapitados", señaló Michi. Además, informó que participaron de la conferencia de prensa realizada por los padres de Maya Sham, de 21 años, secuestrada por el grupo terrorista.

"Estuvimos temprano en la conferencia de prensa que dio la familia de Mia, la chica que aparece en el video de Hamás. La familia habló de la importancia que tiene esta prueba de vida y del pedido para poder recuperar a su hija", añadió el periodista.

El movimiento islamista paramilitar palestino Hamás difundió este lunes un video de una joven israelí tomada como rehén en la Franja de Gaza tras el ataqué del pasado 7 de octubre.

"Me llamo Maya Sham, tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de una fiesta en Sderot. Me hirieron gravemente en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital de aquí. Me han estado cuidando, dándome medicación", dijo la joven en el video, según recogió el diario israelí Haaretz.

"Solo pido que me lleven de vuelta a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo antes posible", señaló.

"Los prisioneros extranjeros son nuestros invitados y serán puestos en libertad cuando las condiciones lo permitan. Instamos a todos los países del mundo a advertir a sus compatriotas que no participen en el ejército enemigo", afirmó el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qassam, brazo armado de Hamas, Abu Obeida, según la agencia de noticias Europa Press.

En el marco del operativo “Regreso Seguro”, un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentina aterrizará esta tarde en suelo argentino proveniente de Roma con un nuevo grupo de repatriados argentinos que buscan salir de Israel ante el conflicto armado con Hamás.

Se trata de aeronave Airbus 330-200, matrícula LV-GHQ, que partió de Roma a las 6:23 de esta mañana (2:23 de la Argentina) bajo el número de vuelo AR1091 y cuya llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza está previsto para las 15, con 250 pasajeros a bordo.

Este lunes por la mañana, dicho vuelo había partido desde el aeropuerto “Ministro Pistarini” para llegar al aeropuerto de Fiumicino a las 23, con el objetivo de completar el traslado de los argentinos que se encontraban en Israel al momento en que recrudeció el conflicto en Medio Oriente, con los ataques al territorio israelí por la organización islamita el 7 de octubre pasado.

Los argentinos habían sido embarcados desde la ciudad de Tel Aviv hacia Roma y posteriormente, emprendieron el regreso a la Argentina. Se trata del segundo vuelo especial de la línea aérea luego de que el domingo por la mañana llegara al país el primer contingente de repatriados.

De acuerdo con lo informado por Cancillería, son casi 1.500 los argentinos que solicitaron la repatriación desde la zona de conflicto.

“Es una gran alegría en medio de este conflicto tan desafortunado poder confirmar el arribo de otro avión lleno de argentinos y argentinas. Hay un Estado presente que asiste y cuida a sus ciudadanos en situaciones extremadamente críticas como esta,” señaló Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.