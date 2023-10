C5N en Israel: las repercusiones tras la difusión del video de una rehén de Hamás

"Estamos a pocos kilómetros de la Franja de Gaza, en uno de los lugares atacados por Hamás, en el kibutz Be'eri. Donde, aparentemente, según el ejército israelí encontraron varios bebés decapitados", señaló Michi. Además, informó que participaron de la conferencia de prensa realizada por los padres de Maya Sham, de 21 años, secuestrada por el grupo terrorista.

"Estuvimos temprano en la conferencia de prensa que dio la familia de Mia, la chica que aparece en el video de Hamás. La familia habló de la importancia que tiene esta prueba de vida y del pedido para poder recuperar a su hija", añadió el periodista.

Hamás publicó el primer video de una rehén israelí cautiva en Gaza: "Por favor, saquenme de aquí"

El movimiento islamista paramilitar palestino Hamás difundió este lunes un video de una joven israelí tomada como rehén en la Franja de Gaza tras el ataqué del pasado 7 de octubre.

"Me llamo Maya Sham, tengo 21 años y soy de Shoham. Ahora mismo estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de una fiesta en Sderot. Me hirieron gravemente en la mano. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital de aquí. Me han estado cuidando, dándome medicación", dijo la joven en el video, según recogió el diario israelí Haaretz.

"Solo pido que me lleven de vuelta a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, mis hermanos. Por favor, sáquenme de aquí lo antes posible", señaló.

"Los prisioneros extranjeros son nuestros invitados y serán puestos en libertad cuando las condiciones lo permitan. Instamos a todos los países del mundo a advertir a sus compatriotas que no participen en el ejército enemigo", afirmó el portavoz de las Brigadas Ezedin al Qassam, brazo armado de Hamas, Abu Obeida, según la agencia de noticias Europa Press.