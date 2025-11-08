8 de noviembre de 2025 Inicio
Misiones: el brutal temporal provocó destrozos en varias localidades

Durante la tarde noche del viernes, varias zonas del centro y sur de la provincia se vieron afectadas por fuertes tormentas y ráfagas de viento que generó la caída de árboles, anegamientos y voladura de techos.

No se registraron heridos ni víctimas fatales. 

Se registraron destrozos en gran parte del centro y sur de Misiones tras el paso de un brutal temporal que generó la caída de árboles, voladuras de techos y anegamientos. En el lado de Brasil se registró un tornado que afectó la ciudad de Dionisio Cerqueira y Rio Bonito do Iguaçu que dejó un total de 130 heridos y 5 muertos.

Según medios locales misioneros, las localidades más afectadas por el temporal fueron Campo Grande, 25 de Mayo, Colonia Alberdi, Leandro N. Alem, Villa Bonita y General Alvear, en algunas de ellas el viento dañó el tendido eléctrico, lo que generó cortes de energía.

Además, se registró la voladura de techos, caída de árboles y anegamientos, la Policía de Misiones desplegó un gran operativo para poder ayudar a las familias afectadas.

Además, el director de Defensa Civil misionero, Ricardo Koch, en diálogo con FM 89.3 que "por suerte no tenemos registros de granizo. En Posadas terminamos el día con cincuenta milímetros, sin mayores dificultades, salvo en algunos barrios donde la pobreza es una dificultad previa, con la tormenta se agrava lo existente".

También explicó que este tipo de tormentas se suelen registrar entre el periodo del 30 de agosto a 30 de noviembre, por lo que remarcó la necesidad de tomar medidas preventivas ante estos eventos. "Es normal de la época, tenemos que acostumbrarnos a este ciclo de tormentas con viento. Tenemos que asegurar nuestros techos de otras maneras", afirmó.

Desde la Dirección General de Alerta Temprana de Misiones explicaron que este temporal estuvo relacionado con una formación de un ciclón extratropical que se originó en el sur de Brasil. El viernes informó que "prevé el registro de lluvias y tormentas de variada intensidad en Posadas y Misiones. El desplazamiento de un área de lluvias y tormentas asociadas a baja presión atmosférica y a un Frente Frío".

