Brasil: acusaron a Jair Bolsonaro de falsificar sus certificados de vacunación contra el Covid-19

Según la acusación, la Policía apunta a una asociación criminal para falsear datos en el sistema público y ahora la Fiscalía General de la República tendrá que determinar si la acusación se formalizará. El expresidente brasileño admitió públicamente en varias oportunidades que no se inmunizó contra el Covid-19.

En diálogo con la agencia Reuters, Bolsonaro expuso cómo se encuentra tras la denuncia y ratificó que no se vacunó para hacerle frente al virus. "Es una investigación selectiva. Estoy tranquilo, no debo nada. El mundo sabe que no tomé la vacuna", expresó.

Por su parte, en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el abogado del líder del Partido Liberal, Fabio Wajngarten, afirmó que mientras se desempeñaba como mandatario, Bolsonaro no estaba obligado a exponer su registro de vacunación. "Mientras ejercía como presidente, estaba completamente exento de presentar cualquier tipo de certificado en sus viajes", aseguró.

En tal sentido, marcó que "esto es una persecución política y un intento de lastrar el enorme capital político" y definió la denuncia como "absurda".