Bolsonaro se fue de Brasil antes de terminar su mandato y no estará en la asunción de Lula

El presidente Jair Bolsonaro abandonó Brasil y viajó este viernes hacia Estados Unidos, dos días antes de que asuma el mandatario electo, Luiz Inácio Lula da Silva, en una decisión inédita en la historia del país, y poco después de dar un discurso de despedida en el que defendió las protestas golpistas y alentó a sus seguidores a no desistir para ser oposición "inteligente" a su sucesor.

"Ya estoy en vuelo, vuelvo a la brevedad" , dijo Bolsonaro al canal de noticias CNN Brasil a bordo del avión de la Fuerza Aérea que lo trasladaba a Estados Unidos, con lo cual se confirmó que no participará de las ceremonias de transmisión de mando de Lula el próximo domingo.

El vicepresidente Hamilton Mourao confirmó el viaje al canal de noticias GloboNews. Mourao asumió este viernes como presidente ante la ausencia de Bolsonaro y gobernará hasta la medianoche del sábado 31, aunque dijo que no tiene previsto participar de las ceremonias de traspaso de mando el domingo por la tarde en el Palacio del Planalto.

Según el Diario Oficial de la Unión, ocho funcionarios elegidos por Bolsonaro como parte de la comitiva permanente de seguridad a expresidentes fueron en el avión con el mandatario. Según CNN Brasil, también la primera dama, Michelle Bolsonaro, viajaba hacia Orlando, donde el mandatario tiene amigos que le han ofrecido hospedaje en esa ciudad de Florida, donde se concentra gran parte de la comunidad brasileña en Estados Unidos.

Medios locales aseguran que Bolsonaro podría pasar el Año Nuevo en Palm Beach con el expresidente Donald Trump, su gran aliado. Para analistas locales, la partida tiene que ver con la pérdida de fueros, ya que a partir del 1 de enero podrá enfrentar posibles investigaciones judiciales.

El vacío institucional dejado por Bolsonaro en su anteúltimo día como presidente se produce en medio de la conmoción y el luto de tres días decretado por la muerte de Pelé, cuyos funerales se realizarán el lunes en la cancha de Santos.

"Se pierden batallas, pero no la guerra"

En un discurso transmitido por sus redes sociales, Bolsonaro dijo a sus seguidores que "el mundo no se termina el 1 de enero".

"No hay un todo o nada, hay que tener inteligencia y mostrar que somos diferentes a ellos, que respetamos la ley y la Constitución", aseguró en relación a la fecha de asunción de Lula y del fin de su gobierno de cuatro años, tras fracasar en su intento reeleccionista en octubre.

En una transmisión por Facebook de 52 minutos, en la que lloró y expresó tristeza por la derrota, el mandatario mostró datos de su gestión e intentó justificarse ante sus seguidores, que le reclaman un autogolpe desde que perdió la elección. En ningún momento avisó que iba a abandonar el país.

En ese sentido, dijo que no participó ni lideró estos movimientos, a los que defendió y reivindicó. "Yo me he guardado este tiempo sin participar de estos movimientos, son personas que se movilizan por su cuenta", aseguró.

En la segunda alocución desde que perdió las elecciones hace dos meses ante Lula, Bolsonaro lanzó un mensaje a sus seguidores y avisó que formará parte de la oposición a partir del domingo: "Se pierden batallas, pero no la guerra".

Auguró el fracaso del gobierno de Lula y dijo que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) será el responsable del aumento de los combustibles a partir de enero, en caso de retirar la reducción tributaria que ha disminuido la recaudación de los estados en los últimos seis meses para proyectos sociales.

Bolsonaro dijo que no le fue ofrecida "ninguna aventura" y que "siempre" ha jugado "dentro de las cuatro líneas de la Constitución", para desvincularse de los movimientos golpistas que desde la elección protestan para pedir una intervención del Ejército, anular los comicios e impedir la asunción del líder del PT por tercera vez.

"La protesta es pacífica, siguiendo la ley, tiene que ser respetada. Siempre estaré actuando dentro de la Constitución", aseguró Bolsonaro en su discurso, en el cual volvió a acusar de "parcial" a la justicia electoral por su rol durante la campaña que culminó con la victoria de Lula en el balotaje del 30 de octubre por 50,9% a 49,1%.

El presidente felicitó a sus seguidores por la "garra" y el patriotismo" y en el plano institucional aseguró que en febrero el nuevo Congreso asumirá "más a la derecha", con mayor capacidad de hacer oposición a Lula.