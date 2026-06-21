21 de junio de 2026 Inicio
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Balotaje en Colombia: Gustavo Petro denunció irregularidades electorales en el país y en el exterior

El presidente saliente, que no reconoció el resultado de la primera vuelta, insistió en denunciar "compra" de votos, tarjetones "premarcados" y que "una señora" votó en lugar de su hijo. El mandatario pidió testigos digitales "para cuidar el voto".

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Gustavo Petro insiste con denunciar fraude electoral en Colombia.

Gustavo Petro insiste con denunciar fraude electoral en Colombia.

Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció irregularidades electorales y le pidió a la ciudadanía registrarse como testigo digital "para cuidar el voto desde la casa". "No dejar que se reformen los formularios E14 y si sucede denunciarlo de inmediato", pidió el mandatario que se negó a reconocer el resultado de la primera vuelta y señaló fallas en el software electoral.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia.
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"El registrador no le puso los algoritmos de estampilla del tiempo y del candado Hash a la mega data que está en cada formulario que se sube en la página de la Registraduría y eso los hace manipulables aún cuando ya se han subido a la página", alertó el jefe de Estado en X.

Petro aseguró este domingo que su hijo Andrés se acercó a votar a una embajada en el exterior y "descubrió que ya había una señora votado por él". "Le permitieron votar pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto", advirtió el mandatario en X.

También denunció "compra" de votos y tarjetones electorales con el voto en blanco ya marcado, sin la voluntad del elector, "en las zonas de mayor votación de un candidato". El mandatario pidió anular la mesa 6 del Atlántico e investigar penalmente a sus jurados por este motivo.

En relación a los votos comprados, el presidente compartió un video de una "cola masiva" de electores que recibían "una manecilla" a como símbolo de la transacción de su voto por el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella. "Cero policía, y son de la campaña contraria a la que acusó Marcos Rubio", deslizó Petro en referencia al secretario de Estado de Estados Unidos.

Respecto a su primera denuncia de fraude tras la primera vuelta, tanto los observadores internacionales como la Registraduría Nacional, entidad encargada de realizar y garantizar las elecciones, coincidieron en que las elecciones fueron transparentes y no se presentaron evidencias de fraude.

"Aquí hay instituciones fuertes, estamos articulados para garantizar un proceso electoral transparente, eficiente e integro. Tengan la absoluta tranquilidad que el próximo presidente de Colombia será aquel por el que vote la mayoría de la ciudadanía. Sobre eso no debe caber ninguna duda", afirmó en conferencia de prensa el último martes el registrador nacional, Hernán Penagos.

Qué había denunciado Gustavo Petro tras la primera vuelta electoral en Colombia

Petro cuestionó de forma directa la validez legal del procedimiento técnico de transmisión de datos. "El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública", advirtió el jefe de Estado. En su mensaje, el mandatario ratificó su postura ante el consorcio encargado de la logística: "Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista".

La denuncia detalló alteraciones de última hora en los componentes lógicos del sistema electoral. Según el mandatario, "debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades". Asimismo, el Ejecutivo detectó inconsistencias en el censo: "Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista que tiene 800.000 personas adicionales".

El gobernante también argumentó que las revisiones iniciales en las mesas confirman la alteración de los sufragios. "Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes", aseguró Petro.

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