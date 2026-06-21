Horóscopo de hoy, lunes 22 de junio

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 22 de junio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries hoy la garra que le pones a tus cosas se nota a kilómetros. Aunque hayas tenido tropiezos, seguís firme. Bancá un poco más y vas a dar vuelta los resultados. En lo económico, cuidá los gastos chicos, que son los que más se acumulan.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro, los cambios ya se instalaron, lo viejo quedó atrás. Hoy no te quedes colgado en la nostalgia, seguí metiéndole para adelante. Tus finanzas están estables, pero ojo con tentarte con compras innecesarias.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La chispa de Géminis y tu carisma son tu mejor carta. Si los usás con inteligencia, te vas a lucir en el ámbito laboral. No te duermas, que la chance no espera. Puede aparecer una oportunidad de inversión, analizala bien antes de decidir.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer hoy el dilema es entre dinero y amor. Seguí al corazón, que la plata va y viene, pero lo que sentís es lo que vale. Evitá mezclar plata con afectos, puede traerte problemas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo, cuando estés medio caído, alguien va a aparecer para darte una mano. Agradecé de verdad, pero ojo: no confundas cariño con amor. En lo financiero, no te cargues con deudas ajenas, cuidá tu bolsillo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo no cuelgues con trámites de casa o papeles. Si dejás todo para el final, se te puede complicar. Hoy mejor organizá tus cuentas con tiempo, así no te agarra el apuro.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra escuchá a esa persona con más experiencia que vos. Sus consejos te van a servir un montón, tanto ahora como más adelante. En lo económico, un consejo de alguien mayor puede ayudarte a ahorrar.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio, la clave está en cómo encarás el trabajo. Si lo disfrutás sin quemarte, vas a encontrar la vuelta a todo. Tus finanzas mejoran si aprendés a delegar y no cargarte todo vos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, hoy sentís que todos te llevan la contra, pero capaz sos vos el que se pone en modo pelea. Relajá y mirá la situación con otros ojos. No gastes plata en caprichos para demostrar nada, usala con inteligencia.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio, en casa hay muchas voces y cada uno quiere hacer la suya. Pero alguien tiene que ordenar la economía, y parece que te toca a vos. Tomá el control de los números familiares, vas a evitar futuros problemas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario, los cambios en el amor pueden marear, pero quedate tranquilo: lo que realmente vale va a quedarse, lo demás se va solo. En lo financiero, no te asustes por los cambios, lo sólido se mantiene.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, decí lo que pensás, pero sin imponer. Tratá a los demás como te gusta que te traten. La coherencia es tu mejor bandera. En tus finanzas, sé claro y transparente, así evitás malos entendidos.