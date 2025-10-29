Los fraudes digitales se multiplican durante las fechas de descuentos y grandes eventos de consumo.

Durante las últimas semanas, distintos usuarios recibieron correos electrónicos o mensajes de texto que aparentaban provenir de reconocidas tiendas online. En ellos, se informaba sobre un supuesto problema con la entrega de un pedido , una demora en la Aduana o la suspensión de la cuenta . Sin embargo, detrás de esos mensajes se oculta una vieja pero efectiva maniobra de suplantación de identidad digital .

Los estafadores reproducen con precisión los elementos visuales de las marcas : logos, colores y direcciones casi idénticas a las oficiales. Con un tono de urgencia, buscan que el usuario ingrese al enlace proporcionado, el cual redirige a una página falsa que imita por completo la interfaz original. Una vez allí, se solicita ingresar datos personales y financieros que terminan directamente en manos de los delincuentes.

Este método, conocido como phishing , se perfeccionó con el tiempo. Hoy los fraudes son tan convincentes que muchas víctimas no detectan el engaño hasta notar movimientos inusuales en sus cuentas bancarias. Los picos de actividad se registran en fechas comerciales como el Cyber Monday o las Fiestas , momentos en que el tráfico de compras y notificaciones aumenta y la atención disminuye.

Los correos falsos suelen advertir sobre pedidos demorados o cuentas suspendidas para inducir a los usuarios a ingresar a sitios clonados.

Cómo protegerse de esta estafa

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan tomar una serie de precauciones. En primer lugar, evitar hacer clic en enlaces que lleguen por correo, SMS o redes sociales, y acceder manualmente a las plataformas desde el navegador o la app oficial. También es clave verificar las direcciones web, ya que los dominios falsos suelen tener pequeñas alteraciones, como letras cambiadas o agregadas.

Además, se aconseja no compartir datos bancarios fuera de los canales verificados y activar la autenticación en dos pasos, una herramienta que añade una capa extra de protección frente a los accesos no autorizados.

Ciberseguridad La autenticación en dos pasos y la verificación de sitios web son claves para prevenir el phishing. Pixabay

En caso de haber sido víctima, es fundamental realizar la denuncia. Se puede acudir a la comisaría o fiscalía más cercana, o comunicarse con organismos especializados como la UFECI, la UFEDyCI o la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal. También, quienes sospechen que su información fue vulnerada pueden consultar a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales para recibir asesoramiento y orientación legal.