Asesinato de la tiktoker Valeria Márquez: se fortalece la teoría de un femicidio

El video se hizo viral en las redes sociales y los usuarios pusieron atención en los elementos que rodeaban, porqué llegó ahí al lugar y salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, propiedad de la influencer.

Los fiscales están tratando el crimen "bajo el protocolo de femicidio", ya que consideran que el mismo fue motivado por la condición de mujer de la víctima.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jcmspxnews/status/1922765334978642014&partner=&hide_thread=false Tiktoker Valeria Marquez de 23 años, la asesinan en su salón de belleza mientras hacia un en vivo.pic.twitter.com/F5tdXDFJAz — JCMSPX07 (@jcmspxnews) May 14, 2025

Los detalles del video

En el video del crimen, momentos antes de su muerte, se escucha decir a la tiktoker: “Oigan, ¿qué creen que me pasó? Hoy andaba haciendo unas cosillas y me marca Erika y me dice: ‘oie bebé, que te traen algo y te lo quieren entregar a ti’, y yo le digo que llego como dentro de una hora. Y que era algo muy costoso… a mí que me van a andar regalando algo".

A partir de este registro, se apuntó también a una amiga de Márquez, que también es influencer, Vivian de la Torre. Se especula que estaba en el lugar del ataque y podría ser la mujer que si bien no se ve claramente, sería la mujer que aparece en las imágenes antes del ataque fatal.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.