Conmoción en México: asesinaron a una influencer y tiktoker durante una transmisión en vivo

En redes sociales se empezó a compartir un fragmento del video donde se puede ver a la influencer, con un top rosa y un peluche en sus manos, hablando con sus seguidores, cuando algo ocurre detrás de cámara y la joven cae sobre el mostrador. La Policía Municipal arribó rápidamente al lugar, junto a paramédicos, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Según informó la Fiscalía del Estado, por el momento el asesinato es investigado como un femicidio. Márquez era dueña de la estética “Blossom The Beauty Lounge”, comparte diariamente contenido en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram subió una historia horas antes de su asesinato, donde se la puede ver con la misma ropa que realizó su última transmisión en vivo.

La 'influencer' y 'tiktoker' Valeria Márquez de 23 años, fue asesinada por un gatillero que conducía una motora mientras la mujer transmitía en vivo desde un salón de belleza en Jalisco, México.



Momentos antes del crimen, una persona que se puede ver en el video, una mujer que estaba junto a Valeria, le contó que una mujer pasó por el local buscándola con un paquete, pero ella no se encontraba. "Me quedé preocupada, porque dice que no se le veía la cara", se la escucha decir en una parte del video.

La grabación continúa, Valeria escucha a una mujer que le explica quién fue la persona que pasó y que dijo que "en una hora volvía". "Wey a lo mejor me iban a matar o algo", sentenció Valeria tocándose el pelo y observando lo que parece ser la entrada de la tienda.

Minutos después, aparece un hombre buscando a Valeria, en ese momento silencia su micrófono y segundos después ocurre el asesinato. Márquez era reconocida por crear contenido para redes sociales sobre belleza, acumulaba más de 90 mil seguidores en su cuenta de Tik Tok y, más de 70 mil en Instagram.