Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

A dos semanas de la muerte de la pequeña en Miami, la productora televisiva también dejó dulces palabras, al igual que Gustavo Yankelevich, en un posteo que hizo el joven sobre las carreras de autos donde participa.

Valentín

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Cris Morena también se expresó en redes sociales para mostrarle apoyo a su nieto Valentín, hijo de Romina Yan, a dos semanas de la muerte de Mila Yankelevich, quien se dedica a las carreras de autos.

La contundente decisión de Cris Morena y su familia para despedir a Mila Yankelevich.
En un posteo que hizo el piloto de 21 años, su abuelo Gustavo Yankelevich fue el primero en expresarse, siendo estas las primeras palabras públicas del productor televisivo tras la segunda tragedia que afrontó la familia tras la muerte de la actriz.

Ahora, quien también habló por primera vez y en el mismo posteo fue la productora y mostró su felicidad por el presente de su nieto como piloto de TC2000. “Finde de Acpac Tur Car 2000. Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing”, escribió Valentín en un posteo de Instagram, en el cual publicó varias fotos de la carrera en el Autódromo Villicum, en San Juan, Argentina.

“Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno”, escribió su abuela orgullosa y agregó: “Y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos. Una gran performance hoy, vamos con todo. Muy felices por tu camino y apoyándote a fondo!!! Te amo”.

Cris Morena Valentín Yan

Valentín debutó como piloto profesional en el TC2000 en abril pasado, y ese día contó con el aliento incondicional de su abuelo, quien lo acompañó desde la tribuna. También dijo presente Nico Vázquez, amigo de la familia y cercano a Valentín desde que era niño, que suele manifestarle su apoyo en redes sociales comentando sus publicaciones.

El mensaje de Gustavo Yankelevich a Valentín tras la muerte de su nieta Mila

En el mismo posteo que Cris Morena le dedicó unas tiernas palabras a su nieto, Valentín, Gustavo Yankelevich había sido el primero en expresar su apoyo a Valentín, corredor de automovilismo.

Los familiares de la niña se unieron en Miami para apoyar a Tomás Yankelevich y Sofía Reca ante la partida de su hija, y optaron por el silencio total para poder transitar este momento tan difícil.

Su abuelo le dedicó un mensaje y contó cómo atraviesan este momento: “Valen Querido, hoy vimos con Tomas tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.

