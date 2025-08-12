La impresionante transformación de Zac Efron: así fue su antes y después Tras un accidente en su hogar, el intérprete afrontó una larga recuperación que impactó su aspecto y generó especulaciones sobre su salud.







Zac Efron siempre negó cambios estéticos y atribuyó su nueva fisonomía al crecimiento de sus músculos maseteros.

Durante los primeros años, Zac Efron fue símbolo de juventud y encanto gracias a éxitos como High School Musical. Su rostro armónico lo convirtió en un ídolo generacional. Con el tiempo, su apariencia comenzó a evolucionar notablemente, lo cual despertó rumores persistentes sobre posibles intervenciones estéticas.

Sin embargo, el origen de esa transformación fue un accidente doméstico en 2013: cayó contra una fuente de granito, lo que causó una fractura grave en su mandíbula y requirió una cirugía reconstructiva. La intervención lo obligó a someterse a una dieta líquida durante seis semanas y a usar alambre para inmovilizar su mandíbula. La recuperación implicó una pérdida de peso significativa y complejidades físicas que dejaron su huella en su rostro.

Como consecuencia del trauma y el tratamiento, los músculos maseteros de su mandíbula se desarrollaron de forma excesiva para compensar, lo que generó una mandíbula visiblemente más ancha. Ese cambio, especialmente tras una aparición en un especial televisivo en 2021, avivó las especulaciones en redes y medios sobre supuestos retoques estéticos. El actor siempre negó haber pasado por el quirófano con fines cosméticos, explicando que el cambio fue una respuesta natural a la lesión y al proceso de recuperación.

Zac Efron antes y después Un accidente doméstico cambió su mandíbula y alimentó rumores de cirugía en lugar de rehabilitación natural. El accidente doméstico que cambió el rostro de Zac Efron La caída ocurrió mientras corría descalzo en su casa y resbaló contra una fuente de granito, lo que derivó en una fractura que casi le costó la vida, según relató en entrevistas posteriores. La cirugía y la inactividad obligatoria generaron un empeoramiento muscular inusual: los maseteros, músculos clave para masticar, crecieron de manera desproporcionada, alterando su mandíbula y perfil facial.

Cuando los rumores estallaron en 2021, Efron siguió al margen, ignorando la viralización hasta que su madre le comentó lo que se decía. Más adelante aclaró que no hubo cirugía estética, sino una adaptación física a las consecuencias del accidente y rehabilitación incompleta.

Zac Efron Las secuelas musculares y la hinchazón marcaron un cambio definitivo en su imagen pública. Este episodio no solo puso a prueba su resiliencia física, sino también su postura frente al escrutinio público. En lugar de sucumbir a las presiones, Efron optó por desconectarse de las redes sociales, enfocarse en su salud integral y enfrentar su recuperación con autenticidad. Hoy reconoce que sus cambios son parte de su historia de superación, no de un ideal estético.