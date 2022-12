El desafortunado comentario de Vignolo sobre Mac Allister que se volvió viral

"¿Mac Allister estuvo bien o Mac Allister estuvo mal? ¿Hace bien en irse al Branton, Braington (sic), no importa, que no sé ni nombrarlo? Que la verdad, al lado de Boca, con todo respeto, no compite. Al lado de Boca no compite. Yo creo que Mac Allister la primera vez que salga a la cancha va a decir: '¿Es esto?'", disparó Vignolo en su editorial.

"¿La plata hace todo? ¿La plata tiene que manejar tus movimientos? ¿La plata, emocionalmente, es lo que hace feliz a un ser humano? ¿O muchas veces hay que dejarlo de lado y decir 'no, a mí me hace feliz esto'? Que me puteen, que me alienten, me hace feliz esto", agregó el relator.

Embed El que hizo mal en irse a un club de la Premier fue el chico Mac Allister !! Esperemos que reflexione y vuelva al Boca de Ibarra a jugar la Copa Estímulo 7 pic.twitter.com/QmC5OgwwI7 — conito (@ConitoVergas) November 30, 2022

Mac Allister viene teniendo una actuación destacada en el fútbol inglés, lo que le valió ser parte de la lista de 26 jugadores que forman parte de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Este miércoles, en el trascendental partido frente a Polonia, volvió a ser titular y marcó el primer gol del partido, que finalizó 2-0 en favor del conjunto albiceleste y le dio la clasificación a octavos de final.

La dura acusación del extenista Gustavo Luza contra el "Pollo" Vignolo

El extenista Gustavo Luza, quien comentaba tenis para el canal FOX Sports cuando Vignolo conducía su programa en esa misma señal, reaccionó al video del 'Pollo' con un duro tweet, en el que trató de mercenario al periodista de ESPN.

"La plata hace que un día denostes a un técnico de selección, a la selección misma, a un jugador que decide ir a jugar a la Premier League…y que hoy estés elogiando a todos los que denostaste entonces, sin que se te mueva un pelo. Eso hace la plata, entre muchas otras cosas", respondió Luza.