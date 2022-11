Selección argentina: uno por uno, los debuts en las Copas antes del Mundial Qatar 2022

El primer partido que jugó la albiceleste en una Copa del Mundo fue en Uruguay 1930 al enfrentar a Francia. El encuentro terminó con triunfo por 1 a 0 de Argentina con gol del mediocampista Luis Felipe Monti. La selección que se consagró fue la anfitriona.

De esta manera y con aquella victoria frente a Uruguay, se inició una rica historia del seleccionado nacional a lo largo de los Mundiales con dos consagraciones: 1978 y luego, 1986 con una actuación descollante de Diego Maradona.

Entre los Mundiales de Francia 1938 y Suiza 1954, Argentina no estuvo presente porque los futbolistas decidieron no participar por diferentes conflictos con distintas entidades, como la AFA, además de que también algunos de los torneos no se disputaron por la guerra mundial. En 1970 no clasificó tras tener malos resultados en las Eliminatorias.

Todos los debuts de la Selección argentina en los Mundiales

Uruguay 1930

Argentina 1-0 Francia (Luis Monti).

Italia 1934

Argentina 2-3 Suecia (Ernesto Belis y Alberto Galateo).

Suecia 1958

Argentina 1-3 Alemania (Omar Corbatta).

Argentina 1:3 Alemania Federal (FECHA 1-GRUPO A-SUECIA 1958)

Chile 1962

Argentina 1-0 Bulgaria (Héctor Facundo).

WC 1962 Argentina vs. Bulgaria 1-0 (30.05.1962)

Inglaterra 1966

Argentina 2-1 España (doblete de Luis Artime).

1966 FIFA World Cup England™ - Match 6 - Group 2 - Spain 1 x 2 Argentina

Alemania 1974

Argentina 2-3 Polonia (Ramón Heredia y Carlos Babington).

Argentina 1 - Alemania Oriental 1 (Mundial 1974)

Argentina 1978

Argentina 2-1 Hungría (Leopoldo Luque y Daniel Bertoni).

MUNDIAL 78 - Argentina [2] vs. Hungria [1] - [viernes 2 de junio]

España 1982

Argentina 0-1 Bélgica.

Argentina 0 x 1 Belgium 1982 World Cup Extended Goals & Highlights HD

México 1986

Argentina 3-1 Corea del Sur (doblete de Jorge Valdano y un gol de Oscar Ruggeri).

Argentina 3 Corea del Sur 1 (Relato Victor Hugo) Mundial Mexico 1986

Italia 1990

Argentina 0-1 Camerún.

Argentina - Cameroon WORLD CUP 1990 | 4K ULTRA HD 60 fps |

Estados Unidos 1994

Argentina 4-0 Grecia (triplete de Gabriel Batistuta y un gol de Diego Maradona).

Argentina 4 x 0 Greece 1994 World Cup Extended Goals & Highlights HD

Francia 1998

Argentina 1-0 Japón (Gabriel Batistuta).

Argentina vs Japan 1-0 Highlights & Goals - Group Stage | World Cup 1998

Corea-Japón 2002

Argentina 1-0 Nigeria (Gabriel Batistuta).

Mundial 2002 1ra Ronda Argentina - Nigeria

Alemania 2006

Argentina 2-1 Costa de Marfil (Hernán Crespo y Javier Saviola).

Argentina 2 vs Costa de Marfil 1 Mundial Alemania 2006 FUTBOL RETRO TV

Sudáfrica 2010

Argentina 1-0 Nigeria (Gabriel Heinze).

Argentina 1 Nigeria 0 Sudafrica 2010

Brasil 2014

Argentina 2-1 Bosnia (en contra de Sead Kolašinac y uno de Lionel Messi).

Argentina 2 x 1 Bosnia Herzegovina 2014 World Cup Extended Goals & Highlights HD

Rusia 2018

Argentina 1-1 Islandia (Sergio Agüero).