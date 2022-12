Scaloni se refirió al futuro de Messi en la Selección: "Habría que guardarle la 10 para el próximo Mundial"

"Creo que se ganó el derecho a poder decidir qué hacer con su carrera futbolística y con la Selección argentina. No tiene ninguna cuenta pendiente, si es que la tenía, que para mí nunca la tuvo", agregó el director técnico.

Scaloni reconoció que es "un placer" haber podido entrenar a Messi y a sus compañeros. "Lo que él transmite es algo que yo no he visto nunca. No he visto nunca una persona que sea tan influyente con sus compañeros, y eso está buenísimo", concluyó.