Revelan a quién le dijo Lionel Messi "¿Qué mirás, bobo?" en plena entrevista

El Kun Agüero contó en ESPN que la Pulga estaba por comenzar la entrevista cuando el jugador Nº19 se le acercó y comenzó a llamarlo. "Come here, come here", le decía el futbolista incitándolo a pelear. Fue entonces cuando ex-Selección argentina se metió y comenzó a callarlo para apaciguar la situación, pero éste respondió: "You don't say shut up" (No me calles). El streamer le pidió que no lo llame a Messi y él le respondió que estaba bien y se retiró.

Incluso, el capitán cuestionó el DT neerlandés al señalar: "Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos".

Qué dijo Wout Weghorst luego de que Messi le diga "¿Qué mirás, bobo?"

El futbolista de Países Bajos aseguró que intentó darle la mano a Messi al finalizar el partido. "Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero él tiró mi mano de costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó. Realmente decepcionante"