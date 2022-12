Messi y un mensaje picante: "Van Gaal vende que juega al fútbol y mete pelotazos"

https://twitter.com/TyCSports/status/1601341946588712960 Lionel Messi, durísimo con el DT de Países Bajos: "VAN GAAL VENDE QUE JUEGA BIEN AL FÚTBOL Y METÍA PELOTAZOS". pic.twitter.com/qx9VY0Gpsw — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2022

Apenas finalizó en encuentro, el capitán argentino reconoció que “son fuertes las finales de mundial”. “No era para que vayamos al alargue y mucho menos a penales. Sufrimos demasiado, pero son los cuartos de final del Mundial”, agregó.

Además, apuntó contra el árbitro español: “No quiero hablar mucho del árbitro porque después te sancionan. Teníamos miedo desde antes del partido porque sabíamos lo que era", expresó el capitán luego de la clasificación a las semifinales.

El enojo de Lionel Messi post partido ante Países Bajos

Sin ocultar su enojo, el rosarino arremetió contra el director técnico rival por el planteo de fútbol que hizo frente al seleccionado argentino.

Países Bajos apuntó a un juego de contra y tratar de jugar con la velocidad para quebrantar la defensa argentina, de la manera en que llegó al gol de descuento sobre el final del partido.

Pero Messi no solo apuntó contra Van Gaal sino también lo hizo contra el árbitro español, Antonio Miguel Mateu Lahoz: “Mucha bronca con el gol de Países Bajos porque no era para terminar así. No quiero hablar del árbitro que después te sancionan, FIFA lo tiene que rever, no puede ponerlo en una instancia así, que el árbitro no esté a la altura”.