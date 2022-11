Mundial Qatar 2022: cómo sigue la novela Lionel Messi - Canelo Álvarez

As de Espadas: la canción himno mundial para Messi y alentar a la Selección en Qatar

Uno de los primeros que cruzó a Canelo fue el Kun Agüero, quien indicó: "Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado”.

Otro de los fuertes cruces que protagonizó el mexicano fue con el mediático Alex Caniggia, quien lejos de medirse, lo insultó en una serie de tuits: “Andá a comerte unos tacos, gil”.

alex

Para remarcar lo insólito del ataque, uno de los suyos, Miguel Layún, no dudó en responderle y también siguió la línea del Kun: “Hermano, siempre has defendido a México como pocos, nos has hecho sentir orgullosos a millones. Te comparto mi opinión: Las camisetas las dejamos en el suelo pq están sudadas y normalmente las llevan a lavar antes de entregarlas, el se quita el zapato y toca la camisa solo eso”.

layn

Inesperadamente, Estefi Berardi también se subió a la pelea y tuiteó que “unas ganas de llamar la atención”, a lo que él le respondió: “Sí, como me hace mucha falta”. Otro de los emblemas del mundo del espectáculo, Esteban Lamothe, también aprovechó para pegarle al pugilista y aseguró que “nadie ofendió a su país”.