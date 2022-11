La sorprendente revelación de Scaloni: "Hay jugadores que no están bien, podríamos cambiar la lista"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, habló luego de la goleada 5 a 0 sobre Emiratos Árabes Unidos en el último amistoso previo al Mundial Qatar 2022 . "Hay posibilidad de cambiar la lista de 26, hay jugadores que no están del todo bien" , advirtió y sorprendió a todos mientras se espera por si efectivamente habrá modificaciones.

Scaloni prefirió no dar nombres y la única pista que dio fue que se trata de algún futbolista que no estuvo presente en el enfrentamiento contra Emiratos Árabes Unidos .

Tras la declaración de Scaloni comenzaron las especulaciones de quienes no jugaron por no estar del todo bien físicamente y ellos son Cristian "Cuti" Romero, quien no estuvo en los últimos partidos de Tottenham, Nicolás González, quien también está tocado físicamente.

La lista de los jugadores que quedaron fuera del amistoso ante los Emiratos se completa con Lautaro Martínez, Alejandro "Papu" Gómez, Nicolás Tagliafico y Paulo Dybala, además de Franco Armani y Gerónimo Rulli, aunque en principio no formaron parte sólo como medida de prevención ya que vienen de ser especialmente exigidos por sus respectivos clubes.

El resumen de Argentina vs Emiratos Árabes Unidos