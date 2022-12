La buena noticia para la Selección argentina en el último entrenamiento antes del partido con Croacia

"Hay diez confirmados y una duda: es Di María o cambio de esquema. Puede ser el ingreso de Lisandro Martínez, con línea de cinco, o puede ser un 4-4-2 con el ingreso de Leandro Paredes", informó Pablo Ladaga, enviado especial de C5N en Qatar.

"Papu Gómez estuvo haciendo un trabajo a contrarreloj para ver si se puede poner a disposición en una supuesta final para el 18. Pero Di María está muy bien, se lo vio haciendo el trabajo a la par de sus compañeros; lo propio con De Paul", señaló.

"Estuve ayer con alguien muy cercano a Rodrigo y le pregunté si estaba bien. Me miró y me dijo: 'Está recontra bien y no se pierde absolutamente nada de lo que le queda del Mundial'. Está recontra confirmado De Paul para el partido de mañana", reveló Ladaga.

Scaloni analizó la semifinal ante Croacia

En la previa de la semifinal de este martes ante Croacia, Scaloni aseguró que espera "un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente 'equipos', porque juegan como lo que son: un gran grupo que nos va a poner las cosas difíciles", sostuvo en conferencia de prensa.

"Las comparaciones con el anterior Mundial no corresponden. Todos los partidos son diferentes. Estoy convencido de que son un gran equipo con grandes jugadores y sobre todo dan la sensación de grupo, que eso es lo que realmente interesa", destacó.

El entrenador adelantó que Ángel Di María y Rodrigo de Paul "en principio están disponibles" y "en condiciones" para el encuentro. "Será un partido complicado", analizó.