Julián Álvarez: "Estar entre los cuatro mejores sería una alegría increíble"

El jugador del Manchester City reconoció que los neerlandeses son un "gran equipo" y derrotarlos no será fácil. "Tienen grandes jugadores y siempre son fuertes, pero con nuestras armas y haciendo lo nuestro creemos que podemos pasar de fase", declaró en una entrevista con el canal oficial de FIFA.

"Estoy contento. Trato de entrenarme al máximo para estar a disposición del técnico y ayudar a mis compañeros. En la Selección fui de menos a más como me pasó en River y en Manchester City", señaló el cordobés, que tiene 22 años y hasta ahora marcó dos goles en la Copa del Mundo, ante Polonia y Australia.

"Agradecido al club porque desde que llegué a los 16 años me ayudaron mucho, me inculcaron muchos valores y me hicieron crecer como persona y como jugador. Gran parte de lo que es estar acá hoy se lo debo a River", destacó la "Araña".

Julián Álvarez y su presente en el Manchester City

Sobre su presente en el City, Álvarez recordó que el técnico Pep Guardiola colocó a la Selección argentina como uno de los candidatos para la Copa del Mundo. "Fue en los primeros días, estaban los portugueses y (el español) Rodri. Hablaban del Mundial, de Portugal, de Brasil y Pep, como yo recién llegaba y no hablaba mucho, me señaló a mí y dijo que la Argentina tenía un buen equipo", contó.

"La ilusión está siempre, queremos llegar a lograr todo pero vamos paso a paso. Será un partido difícil pero estar entre los cuatro mejores del Mundo sería importante para el grupo y una alegría increíble para el país", sostuvo el número 9.

"Que sigan creyendo, confiando en nosotros y apoyando porque el cariño se siente. Vamos a dejar todo en la cancha para darles una alegría", aseguró.