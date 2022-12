"Fiesta, locura y delirio": así reflejó la prensa internacional el multitudinario festejo argentino

La emoción Sofía Martínez tras regresar de Qatar: "Me fui insegura y me sentí plena"

"We Arg The Champions", tituló The Sun de Inglaterra en una combinación con el tema de la banda británica Queen y el gentilicio de la Argentina. "Los campeones del mundo fueron bienvenidos como héroes, mientras miles desfilaron en las calles para ver el bus", detalló el medio británico con una fotografía aérea de un Obelisco rodeado de hinchas, ocupando toda la 9 de Julio.