El emotivo mensaje de Rodrigo De Paul antes de la semifinal contra Croacia

"Por ustedes, por nosotros, por nuestro país. Mañana más que nunca TODOS JUNTOS", escribió. Acompañó el mensaje con dos emojis de corazón, uno celeste y otro blanco. La Selección argentina se enfrentará a Croacia este martes desde las 16 en el estadio Lusail.

De Paul vio el gol definitorio de Lautaro Martínez junto al resto de los jugadores y cuerpo técnico. Sin embargo, cuando todos salieron corriendo a festejar, el exRacing cayó de rodillas al suelo y no pudo contener el llanto.

Las imágenes están acompañadas por "Arrancármelo", la canción de Wos que se asoció con este plantel gracias al documental Sean eternos: Campeones de América de la plataforma Netflix. "No tengo planeado morirme desangrado. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar", dice la letra.

De Paul entrenó a la par de sus compañeros

La Selección argentina realizó una práctica a puertas abiertas este lunes, la última antes del partido ante Croacia por la semifinal del Mundial Qatar 2022. La buena noticia para Lionel Scaloni fue que tanto Ángel Di María como Rodrigo De Paul entrenaron a la par de sus compañeros.

"Estuve ayer con alguien muy cercano a Rodrigo y le pregunté si estaba bien. Me miró y me dijo: 'Está recontra bien y no se pierde absolutamente nada de lo que le queda del Mundial'. Está recontra confirmado De Paul para el partido", reveló Pablo Ladaga, enviado de C5N en Qatar.