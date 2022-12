Dibu Martínez, tras la consagración de Argentina: "No puede haber un Mundial que haya soñado tanto como este"

"No puede haber un Mundial que haya soñado tanto como este" , expresó el futbolista en TV Pública muy emocionado en medio del festejo del público Albiceleste.

Luego, el jugador analizó el sufrido partido en el que la Argentina levantó una nueva copa del mundo y su impresionante tapada al final del partido: "Otra vez lo teníamos controlado. Dos tiros de mierda de vuelta nos empatan el partido y una cosa que dijimos es que era el destino sufrir. Nos ponemos 3 a 2, nos cobran otro penal, lo meten, casi nos meten dos goles. Gracias a Dios saqué ese pie y después hice lo mío, lo que soñé".

"Tranquilo, es un momento que siempre tengo que dar a mis compañeros porque otra vez me patean tres veces y me meten tres goles y podría haber atajado el primero también, me tiré mal pero después hice todo bien", señaló Martínez llorando de emoción para analizar la infartante tanda de penales y su desempeño durante el encuentro.

Por último, cuando a Dibu le preguntaron a quiénes les dedica la gran victoria y el título, respondió: "A mi familia. Está mi nene. Salgo de un lugar muy humilde. Me fui de muy chico a Inglaterra y se los quiero dedicar a ellos".

El video con las palabras de Dibu Martínez