Cómo serán los festejos en Rosario junto a Lionel Messi, tras la obtención de la Copa del Mundo

En tanto, autoridades de la ciudad de Rosario y del gobierno de Santa Fe están a la espera de la decisión del capitán de la Selección para ver qué tipo de homenaje se realizará.

En cuanto se oficialice el reconocimiento pertinente, se espera que se realice una nueva convocatoria masiva con hinchas de ciudades y provincias vecinas.

La emoción del piloto que llevó a los jugadores de la Selección del helicóptero: "No se da todos los días"

Pablo Barzola brindó detalles sobre el viaje que compartió con Enzo Fernández, Franco Armani, Gerónimo Rulli y Thiago Almada.

"No lo esperaba, la verdad. Estuve cumpliendo mi servicio de guardia y hoy me retiré a mi domicilio porque tenía franco. Ni bien llegué me llamaron para decirme que tenía que volver", explicó, en diálogo con El Diario, acerca del cambio de planes de la caravana de los campeones del mundo en Qatar 2022.

Barzola llevó en la aeronave a Enzo Fernández, Thiago Almada, Franco Armani y Gerónimo Rulli: "Ni bien subieron les dije 'bienvenidos campeones' y les levanté un pulgar. Si bien estaba concentrado por la tarea, también me sentí un poco emocionado porque estas cosas no se dan todos los días".

"Tuve la oportunidad de ver a muchísimos jugadores que en mi vida pensé que los iba a tener cerca. Incluso tuve la oportunidad de ver a Lionel (Messi), a Di María, Dybala, Tagliafico. Justo tenía una remera y me la firmó Enzo Fernández. Además, me tomé una foto con Montiel", detalló el piloto con una gran sorpresa en C5N.