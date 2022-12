Como Países Bajos: dos jugadores de Francia chicanearon a Argentina antes de la final del Mundial Qatar 2022

En los pasillos del estadio Al Bayt, los futbolistas de Didier Deschamps comenzaron a vivir la previa de la gran final de la Copa del Mundo el domingo 18 desde el mediodía en la argentina. Ante la consulta de la prensa internacional sobre las sensaciones de enfrentar al equipo de Scaloni, Theo Hernández aseguró que "Argentina tiene un equipo increíble" , pero "Messi no nos asusta" .

Desde otro punto de vista, el arquero Hugo Lloris, llenó de elogios a la albiceleste. Declaró que “han demostrado lo competitivos que son y tienen a un jugador que marcó historia en este deporte”.

El delantero del Atletico Madrid, Antoine Griezmann, por su parte, no dudo en asegurar que Messi es “mejor jugador del mundo”.

Para luego agregar que está "orgulloso" de la selección francesa y reconoció que “Argentina es un grandísimo equipo”. Aunque señaló que “queda un partido, noventa minutos en los que habrá que darlo todo y competir como hasta ahora”.

Final del Mundial de Qatar: la polémica frase de Mbappé sobre la Argentina

En una entrevista en mayo de este año, Mbappé afirmaba que "los seleccionados sudamericanos tienen desventajas porque no tienen el mismo nivel de competencia que los europeos. Argentina no juega partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa”.

Ahora que Argentina llegó a la final del Mundial, ¿seguirá opinando igual?.