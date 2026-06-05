IR A
IR A

Cómo será el último adiós al Indio Solari

El legendario líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota murió a los 77 años. Fanáticos del rock y personalidad de todos los ámbitos lo despiden.

El Indio Solari murió a los 77 años.

El Indio Solari murió a los 77 años.

Fanáticos del rock y personalidad de todos los ámbitos despiden a Carlos "Indio" Solari, el legendario líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien murió este viernes a los 77 años.

un grupo de diputados propuso que el velatorio del indio solari sea en el congreso
Te puede interesar:

Un grupo de diputados propuso que el velatorio del Indio Solari sea en el Congreso

Sus seguidores se reúnen en las inmediaciones de su vivienda en Parque Leloir, mientras hay una convocatoria a una "misa ricotera" para las 18 hs en Plaza de Mayo y se esperan detalles de la ceremonia de despedida. Su familia comunicó que la misma tendrá lugar "en la intimidad que merece" y "en breve informaremos dónde se realizará la despedida pública para que todos los que lo amaron puedan despedirse también".

El fallecimiento del icónico artista se produjo en las primeras horas del día en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó.

"Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", indicó el parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, el documento de la fuerza de seguridad bonaerense remarcó que el artista "padecía mal de Párkinson". A partir de esta información, el "UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte".

Según trascendió, el cantante transitó las horas de la madrugada acompañado por su familia, cenó, luego ingresó a la pileta de su propiedad y tras salir del agua, sufrió una descompensación fatal. El entorno médico que acudió de urgencia al domicilio intentó realizar maniobras de reanimación, pero lamentablemente no se pudo revertir el cuadro crítico del artista.

Más temprano ,el Indio estuvo junto a sus familiares antes de experimentar el cuadro que provocó su fallecimiento. Los primeros reportes indican que el encuentro transcurrió en un clima de total normalidad y afecto dentro de la intimidad de su hogar. Al percatarse del escenario, sus familiares requirieron asistencia médica de emergencia mediante una llamada al 911.

En el sitio tomaron cartas el cuerpo médico y agentes de seguridad, al tiempo que la Fiscalía N° 2 de Ituzaingó tomó intervención para llevar adelante las actuaciones correspondientes. Varios seguidores empezaron a acercarse a la propiedad para manifestar su dolor y rendir homenaje a quien fue una de las expresiones más emblemáticas del rock argentino en las últimas décadas.

La partida del artista desencadenó una marea de mensajes de adiós en las redes sociales, donde miles de usuarios recordaron canciones, conciertos y momentos que marcaron sus vidas. Las muestras de afecto en las redes dedicados a su memoria convirtieron el nombre del legendario cantante en la principal tendencia global a los pocos minutos de conocerse la noticia, reflejando el impacto de su legado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

El vocalista de Los Redondos sufría una afección de salud desde hace unos meses.

Qué es la lipotimia, el problema de salud que sufrió el Indio Solari a principios del 2026

El fanatismo por Boca y por el futbol de la leyenda del rock argentino.

El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

El Indio Solari, en los 80, fotografíado por Andy Cherniavsky.
play

Aquel Indio de los años 80, entre la lucha por la independencia y la "traición" de tocar en Obras

Una voz que se volvió bandera, despidió la AFA al Indio Solari.

Los clubes argentinos despidieron al Indio Solari: "Una bandera popular"

El dirigente político durante una visita al cantante.

La despedida de Aníbal Fernández al Indio: "Es un día muy triste para los que somos del palo"

últimas noticias

El Indio Solari falleció a los 77 años.

"Lloremos como corresponde": el comunicado oficial sobre la muerte del Indio Solari

Hace 13 minutos
Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

Hace 22 minutos
El vocalista de Los Redondos sufría una afección de salud desde hace unos meses.

Qué es la lipotimia, el problema de salud que sufrió el Indio Solari a principios del 2026

Hace 25 minutos
El fanatismo por Boca y por el futbol de la leyenda del rock argentino.

El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

Hace 29 minutos
play
El Indio Solari, en los 80, fotografíado por Andy Cherniavsky.

Aquel Indio de los años 80, entre la lucha por la independencia y la "traición" de tocar en Obras

Hace 40 minutos