Argentina, ese boxeador que se levanta de la lona sabiendo que te va a ganar igual

¿Cómo te levantás cuando te pegan una trompada al mentón sobre la campana del 10° round de una pelea que tenías ganada y de repente, en el piso, te das cuenta que ya no más, que faltan dos rounds y todavía no sabés si te van a responder las piernas para ponerte de pie y si el corazón, roto, va a aguantar?

Claramente, no es para cualquiera. O, en realidad, para muy pocos. Tenés que tener mucha entereza, mucha convicción, mucha personalidad, mucha resiliencia. Y esos atributos no se enseñan. Ni se aprenden. Las tenés o no las tenés.