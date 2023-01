Ofreció la camiseta firmada por Messi y se hizo viral

El joven enseguida tituló en la red social: "Remera original firmada por Messi", con el precio simbólico de $111.111, en un grupo de compra venta de la red social, desde Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Después insistió con otro posteo en Compra y venta bolivar (Argentina) SEÑORES! y publicó: "Permuto x auto remera original con 2 estrellas firmadas por messi en Ezeiza la firma esta hecha con lapicera".

Entre los diversos comentarios recibió algunos interesados que aseguraron: "¡Me interesa!", "Conseguite un trabajo honesto", "¿Es broma, verdad?, hasta hubo quienes le ofrecieron un vehículo y un asado.

Tuvo tal repercusión por su propuesta comercial que finalmente aclaró que se trató de una broma de Brian hacia su hermano. "No la pienso ni vender ni permutar. Quería ver qué podrían ofrecer por ella, pero la remera va a ser enmarcada y colgada. La idea de publicarla más que nada salió para pelear a mi hermano, ya que no está en casa y es fanático, pero no la vendo ni la permuto en realidad", reveló.

