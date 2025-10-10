10 de octubre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: la cascada maravillosa que se puede conocer con un poco de trekking

Un salto de agua escondido entre las sierras y un recorrido exigente pero inolvidable: así es la joya natural que se encuentra en Copina.

En medio de un paisaje que combina aventura y serenidad

En medio de un paisaje que combina aventura y serenidad, la cascada El Maitén ofrece una de las experiencias más auténticas del verano cordobés.

Entre los paisajes más sorprendentes de las sierras cordobesas, hay rincones que parecen reservados para quienes disfrutan del aire libre, el silencio y las caminatas largas. Algunos de esos lugares aún conservan la sensación de estar “fuera del mapa”, alejados del bullicio turístico y con una calma difícil de encontrar.

Escapada de Buenos Aires: el destino que es famoso por su cubanito de dulce de leche

Uno de esos sitios es la cascada El Maitén, un salto de agua que emerge entre los paredones de piedra de las Sierras Grandes. Llegar hasta allí no es un simple paseo: se trata de una caminata de unos diez kilómetros que combina subidas, senderos de tierra y paisajes que van cambiando a cada paso.

El recorrido, que parte desde el pequeño paraje Copina, exige cierto esfuerzo, pero recompensa con creces. El Maitén es una de esas joyas naturales que se descubren caminando, sin señal en el celular y con la sensación de estar atravesando un lugar que guarda algo genuino y todavía poco conocido.

cascada El Maitén-cordoba-turismo

Dónde queda la cascada El Maitén

La cascada se encuentra a pocos kilómetros de Copina, una localidad serrana ubicada en el Camino de las Altas Cumbres, sobre la Ruta Provincial 34. El punto de partida más habitual es el parador Copina, donde los viajeros suelen hacer una parada para comprar algo de comida o reponer agua antes de emprender el trekking.

Desde allí, el sendero avanza por una zona de pastizales amarillos, vertientes cristalinas y precipicios imponentes, pasando cerca de los históricos Puentes Colgantes que adornan este tramo del camino. Aunque el sendero no está señalizado formalmente, los caminantes más experimentados recomiendan seguir las huellas visibles y prestar atención a las marcas improvisadas en las piedras.

Qué se puede hacer en la cascada El Maitén

La experiencia principal es la caminata hasta el salto de agua, que tiene unos 20 metros de altura y cae con fuerza sobre una olla natural de agua transparente. El entorno invita a quedarse un rato, sentarse entre las piedras y disfrutar del sonido del agua o del viento entre los paredones.

El sitio no tiene servicios ni infraestructura turística, lo que refuerza su encanto agreste. Por eso, conviene llevar agua, frutas secas, protector solar y buen calzado. Algunos visitantes se animan a descender hasta la base del salto —una bajada corta pero empinada—, donde se puede descansar a la sombra del árbol que da nombre a la cascada: el maitén, que crece firme entre las rocas.

En días de calor, muchos se dan un chapuzón en la olla natural. Las aguas son frías, pero el entorno y la sensación de aislamiento lo vuelven un momento único.

cascada-el-maiten-turismo-cordoba

Cómo llegar a la cascada El Maitén

Desde la ciudad de Córdoba capital, el viaje dura aproximadamente tres horas en auto. Se debe tomar la Ruta Provincial 34 rumbo a las Altas Cumbres, pasando por Villa Carlos Paz y San Antonio de Arredondo hasta llegar a Copina. El parador local es el último punto donde se puede comprar provisiones antes de comenzar el recorrido a pie.

