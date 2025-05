Vacaciones en Mendoza 2025: la reserva natural con aguas termales que es preciosa

Dentro de la localidad de Las Heras, Mendoza, se encuentra la Reserva Natural Villavicencio. Lejos del ritmo agitado de la ciudad y sin promesas de “experiencias inolvidables”, este espacio ofrece algo más real: senderos que invitan a caminar sin apuro, vistas que no necesitan filtro y una pausa que no viene con manual de instrucciones. No hay shows, no hay multitudes, y eso, para muchos, ya es un gran plan.