Vacaciones en Brasil 2025: el destino paradisíaco para escapar de las multitudes y disfrutar de las playas

Una de estas opciones es Arraial do Cabo, un pequeño pueblo de pescadores que se acostumbran a la llegada de turistas por sus playas de arena blanca y la tranquilidad del sitio. Se encuentra a 160 kilómetros de Río de Janeiro y las personas suelen visitarlo para pasar el día.

Arraial do Cabo Viajar a Brasil

Qué hay en Arraial do Cabo

El principal atractivo de esta ciudad costera son sus increíbles playas. La arena blanca y las aguas cristalinas son las protagonistas de Arraial do Cabo y la razón por la cual los turistas se interesan cada vez más en visitarlo. Este sitio no solo es ideal para aquellos que quieren relajarse lejos de la música y el bullicio de los puntos más concurridos, sino también para los que buscan la fiesta, ya que ofrece varias opciones de playas.

Una de las que más se destaca es Ilha do Farol, considerada la más linda de todo Brasil. Esta playa es parte de una reserva natural y no se permite caminar con calzado sobre la arena. La única manera de llegar es en barco y solo se puede disfrutar por una hora. La armada brasileña controla que el número de visitantes no exceda las 250 personas por hora.

Por otro lado, Praia Grande es la elección de todos los surfistas y la más grande de Arraial do Cabo. Para descansar, Praia do Forno y Praia do Pontal son los sitios perfectos, ya que se encuentran alejadas de las multitudes y ofrecen paisajes de ensueño. Finalmente, Prainha y Praia da Graçainha son las mejores alternativas para llevar a los niños por sus aguas cálidas y tranquilas.

Arraial do Cabo Minube

Dónde queda Arraial do Cabo

La ciudad de Arraial do Cabo se encuentra dentro del estado de Río de Janeiro, en una micro región llamada Región de los Lagos a 35 kilómetros de Búzios. Este municipio se fundó en 1965, tras la emancipación de Cabo Frio y cuenta con una altitud media de tan solo ocho metros.

Cómo llegar a Arraial do Cabo

La opción más fácil de llegar es desde Buzios, ya que es uno de los destinos más turísticos de Brasil y ofrece varias opciones de alojamiento, algo que Arraial do Cabo no tiene. Esta ciudad se encuentra a solo 35 kilómetros, lo que se traduce en un viaje de un poco más de una hora en auto. Afortunadamente, hay varias alternativas si no se cuenta con movilidad propia. Desde Búzios salen micros directos hacia Arraial do Cabo y el trayecto es de dos horas.