Qué hacer gratis en Buenos Aires: el paseo en tranvía que se puede hacer todos los sábados

De qué se trata esta imperdible actividad. Instagram @amigosdeltranvia

Cuando llega el fin de semana, muchas personas tratan de encontrar el plan perfecto para hacer una salida, aunque en varias ocasiones la plata suele ser un impedimento. Afortunadamente, en la Ciudad de Buenos Aires existen diferentes alternativas que son gratuitas y que pueden ser actividades sumamente atractivas. Una de ellas es el histórico paseo en tranvía.

En Caballito, el tranvía, que originalmente funcionaba como medio de transporte en CABA, embarca a los turistas en un viaje al pasado, donde la nostalgia predomina y en el que se puede conocer más sobre el circuito porteño.

Este plan fue impulsado por la Asociación Amigos del Tranvía, y recrea con la mayor fidelidad posible cómo era viajar hace más de medio siglo en Buenos Aires: desde los coches restaurados que recorren el barrio y el sonido de las campanas hasta los boletos clásicos y la vestimenta del chofer, la experiencia es original y auténtica.

tranvia caballito Cómo es el paseo en el histórico tranvía en Caballito Se trata de una actividad gratuita, para la cual no se necesita hacer una reserva previa. Este tranvía sale en horarios específicos; los sábados de 16 a 19 horas, con salidas cada 30 minutos; los domingos de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas. El recorrido parte desde la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio, en el barrio de Caballito.

Se recomienda llegar con tiempo, ya que se suele juntar bastante gente interesada en la actividad. Sin dudas, es uno de los planes más originales para hacer en la ciudad, y encima sin costo. De esta forma, tanto adultos como jóvenes podrán disfrutar de un viaje único para absorber la magia de Buenos Aires.