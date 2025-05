Vacaciones en Brasil 2025: 2 playas bonitas para ir en pareja

Jericoacoara en Ceará y Arraial do Cabo en Río de Janeiro representan dos paraísos con personalidades distintas pero igualmente cautivadoras. La primera seduce con su entorno rústico de dunas, lagunas y atardeceres mágicos, mientras la segunda deslumbra con sus aguas turquesas que le hicieron valer el apodo de "Caribe brasileño".

Estos destinos privilegiados permiten a las parejas conectar con la naturaleza mientras disfrutan de actividades compartidas, desde deportes acuáticos hasta paseos románticos al atardecer. Ambas localidades conservan un ambiente tranquilo que contrasta con los destinos muy concurridos con los que cuenta este país, creando el escenario perfecto para unas vacaciones de pareja que serán difíciles de olvidar.

JERICOACOARA- WIKIPEDIA

Jericoacoara, el paraíso de dunas y mar en Ceará

Jericoacoara cautiva a sus visitantes con su combinación especial de dunas majestuosas, aguas azuladas y ambiente rústico preservado en el tiempo. Este pequeño municipio ubicado en el nordeste brasileño, a 300 km al oeste de Fortaleza en el estado de Ceará, sorprende por su belleza natural intacta al formar parte de un Parque Nacional protegido, donde las calles de arena y las playas amuralladas por médanos enormes crean un escenario mágico.

Los visitantes pueden disfrutar de una gran cantidad de actividades durante su estadía, tales como la posibilidad de contemplar amaneceres increíbles en las dunas gigantes hasta practicar deportes acuáticos como windsurf, kitesurf y stand up paddle en la Praia Principal. Imperdibles también son las visitas a la icónica Pedra Furada, una formación rocosa de cincuenta pies con un gran agujero natural que en julio permite ver la puesta de sol a través de su apertura, y la Laguna del Paraíso, formada por las aguas de los ríos Paraguay y Mourao, perfecta para los amantes de actividades acuáticas.

Para llegar a este lugar sólo se puede acceder mediante vehículos autorizados de 4 ruedas o buggys adaptados para transitar por las calles arenosas y subir las grandes dunas. Una vez en ese lugar, se encuentran sus calles que corren paralelas entre sí con la playa como destino final, ubicándose en el centro la Rua Principal, al norte la Rua do Forró (donde llegan los micros) y la Rua da Igreja, mientras que al sur se ubican la Rua São Francisco y la Rua das Dunas, todas estas manteniendo el encanto natural de este destino único.

Jericoacoara, Brasil Instagram @portaljericoacoaraoficial

Arraial do Cabo, el Caribe brasileño en Río de Janeiro

Arraial do Cabo se queda con la atención de los turistas a primera vista con sus impresionantes aguas turquesas y playas vírgenes que le hicieron valer el apodo de "Caribe brasileño". Esta joya escondida se encuentra en la famosa Región de los Lagos, en la provincia de Río de Janeiro, a 170 km al norte de la ciudad carioca, 13 km de Cabo Frío y 37 km de Buzíos. Con apenas 26.636 habitantes y una altitud media de ocho metros sobre el nivel del mar, este paraíso costero fundado en 1965 ofrece un ambiente tranquilo lejos del ruido típico de los destinos más populares.

Entre las actividades más recomendadas sobresale el paseo en barco de 3-4 horas que recorre las mejores playas de la zona, incluyendo la exclusiva Ilha do Farol, accesible únicamente por embarcación. Imperdible resulta también visitar Prainhas do Pontal do Atalaia con su escalera icónica que brinda espectaculares vistas panorámicas, practicar snorkel en sus fondos marinos transparentes de alta visibilidad o simplemente contemplar el atardecer en Praia Grande, cuando el cielo y el mar se tiñen de colores inolvidables. Los más aventureros pueden complementar la experiencia con excursiones a las cercanas Cabo Frío y Buzíos, destinos con atractivos propios.

Praia do Forno, Arraial do Cabo, Brasil X @Felipe_Arco

Para llegar a Arraial do Cabo, el primer paso es volar hasta Río de Janeiro. Desde este lugar, existen múltiples opciones para completar los 170 kilómetros restantes: alquilar un auto, contratar un traslado privado o tomar un micro desde la terminal Rodoviaria Novo Río. La cercanía con otras localidades turísticas como Cabo Frío y Buzíos hace más fácil además la posibilidad de realizar excursiones de un día, permitiendo conocer más profundamente esta privilegiada región de la costa brasileña.