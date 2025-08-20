20 de agosto de 2025 Inicio
Está a una hora y media de Buenos Aires y es excelente para una escapada de fin de semana

Un pequeño pueblo bonaerense combina naturaleza, buena mesa y tradición a menos de 100 kilómetros de la Ciudad.

Tomás Jofré se volvió un clásico de las escapadas cortas desde Buenos Aires.

Tomás Jofré se volvió un clásico de las escapadas cortas desde Buenos Aires.

Escapar del ruido y el ritmo acelerado de la Ciudad de Buenos Aires es un deseo cada vez más común. La rutina, el tránsito y la falta de espacios verdes hacen que, llegado el viernes, muchos busquen alternativas que no impliquen manejar durante horas ni gastar una fortuna.

En un pueblo de Buenos Aires se producen los mejores quesos artesanales.
Turismo en Argentina: el pueblito que hace los mejores quesos artesanales

En la provincia de Buenos Aires hay rincones que, aunque no aparecen en todos los folletos turísticos, sorprenden por lo que ofrecen. Sitios donde el tiempo parece correr distinto y la gente todavía se toma un rato para conversar bajo la sombra de una arboleda. Son esos lugares donde la tradición rural todavía se respira fuerte y donde la gastronomía se convierte en la excusa perfecta para compartir.

A solo una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Tomás Jofré, que reúne todas esas características. Pequeño, con historia ferroviaria y con un nombre que muchos asocian directamente con largas mesas familiares y recetas criollas.

Tomas Jofré

Dónde queda Tomás Jofré

Tomás Jofré, está en el partido de Mercedes, sobre la Ruta Provincial 42, a apenas 12 kilómetros de la ciudad cabecera. Su nombre oficial es Jorge Born, pero la mayoría lo conoce como Tomás Jofré, en honor a la estación ferroviaria que le dio identidad. Este detalle histórico lo mantiene dentro de esos destinos bonaerenses que preservan su esencia gracias al tren, aunque hoy ya no funcione como antes.

Qué puedo hacer en Tomás Jofré

La principal atracción es su oferta gastronómica. Los fines de semana, parrillas, restaurantes y bodegones abren sus puertas con platos que van desde el asado y las pastas caseras hasta la picada típica de campo. No es casual que mucha gente viaje exclusivamente para sentarse a la mesa.

Además, en la plaza central suele haber ferias artesanales y de productos regionales, donde se pueden conseguir quesos, embutidos, dulces y artesanías. Para quienes prefieren caminar, el pueblo invita a recorrer sus calles tranquilas, rodeadas de verde y con ese aire de campo que tanto atrae.

No es un lugar de grandes atractivos turísticos en el sentido clásico, pero ahí radica parte de su encanto. Lo que se busca en Jofré es bajar un cambio, comer rico y disfrutar del entorno rural sin necesidad de planear demasiado.

Tomas Jofré

Cómo llegar a Tomás Jofré

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más común es por Acceso Oeste hasta Luján y luego tomar la Ruta Nacional 5 hasta Mercedes. Desde allí se accede por la Ruta Provincial 42 hasta el pueblo. El trayecto ronda la hora y media en auto, aunque también existen servicios de combis y colectivos hasta Mercedes, desde donde se puede completar el viaje en taxi o remis.

El camino es sencillo y está bien señalizado, lo que lo convierte en una escapada práctica para un sábado o domingo. Muchos viajeros optan por combinar la visita con un paseo por Mercedes, conocida por su catedral y su tradicional fiesta del salame quintero.

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

La noche siempre llega, basada en la novela de Willy Vlautin.
play

La noche siempre llega, la película de Netflix donde el sueldo no aumenta y no alcanza para alquilar: cuál es la trama

La serie se va a estrenar en menos de un mes.

Qué se sabe de Marvel Zombies, la nueva serie animada de Disney que llega después de Eyes of Wakanda

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron grabados paseando por las calles de Mónaco

Inseparables: las imágenes de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole por Mónaco

Este lanzamiento confirma la tendencia de Netflix de producir series basadas en sucesos que impactaron a la opinión pública.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama compleja y repleta de tensión

