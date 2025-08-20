Está a una hora y media de Buenos Aires y es excelente para una escapada de fin de semana

Escapar del ruido y el ritmo acelerado de la Ciudad de Buenos Aires es un deseo cada vez más común. La rutina, el tránsito y la falta de espacios verdes hacen que, llegado el viernes, muchos busquen alternativas que no impliquen manejar durante horas ni gastar una fortuna.

En la provincia de Buenos Aires hay rincones que, aunque no aparecen en todos los folletos turísticos, sorprenden por lo que ofrecen. Sitios donde el tiempo parece correr distinto y la gente todavía se toma un rato para conversar bajo la sombra de una arboleda. Son esos lugares donde la tradición rural todavía se respira fuerte y donde la gastronomía se convierte en la excusa perfecta para compartir.

A solo una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Tomás Jofré, que reúne todas esas características. Pequeño, con historia ferroviaria y con un nombre que muchos asocian directamente con largas mesas familiares y recetas criollas.

Tomás Jofré, está en el partido de Mercedes , sobre la Ruta Provincial 42, a apenas 12 kilómetros de la ciudad cabecera. Su nombre oficial es Jorge Born, pero la mayoría lo conoce como Tomás Jofré, en honor a la estación ferroviaria que le dio identidad . Este detalle histórico lo mantiene dentro de esos destinos bonaerenses que preservan su esencia gracias al tren, aunque hoy ya no funcione como antes.

La principal atracción es su oferta gastronómica . Los fines de semana, parrillas, restaurantes y bodegones abren sus puertas con platos que van desde el asado y las pastas caseras hasta la picada típica de campo. No es casual que mucha gente viaje exclusivamente para sentarse a la mesa.

Además, en la plaza central suele haber ferias artesanales y de productos regionales, donde se pueden conseguir quesos, embutidos, dulces y artesanías. Para quienes prefieren caminar, el pueblo invita a recorrer sus calles tranquilas, rodeadas de verde y con ese aire de campo que tanto atrae.

No es un lugar de grandes atractivos turísticos en el sentido clásico, pero ahí radica parte de su encanto. Lo que se busca en Jofré es bajar un cambio, comer rico y disfrutar del entorno rural sin necesidad de planear demasiado.

Cómo llegar a Tomás Jofré

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido más común es por Acceso Oeste hasta Luján y luego tomar la Ruta Nacional 5 hasta Mercedes. Desde allí se accede por la Ruta Provincial 42 hasta el pueblo. El trayecto ronda la hora y media en auto, aunque también existen servicios de combis y colectivos hasta Mercedes, desde donde se puede completar el viaje en taxi o remis.

El camino es sencillo y está bien señalizado, lo que lo convierte en una escapada práctica para un sábado o domingo. Muchos viajeros optan por combinar la visita con un paseo por Mercedes, conocida por su catedral y su tradicional fiesta del salame quintero.