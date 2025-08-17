Una famosa de nivel mundial reveló los seis tips para mantenerse a la moda en el mundo de la belleza: qué dijo

Kylie Jenner cumplió recientemente 28 años y, fiel a su estilo, lo celebró dejando nuevas pistas sobre cómo mantenerse siempre en sintonía con las últimas tendencias . Entre sesiones de fotos, looks virales y rutinas de belleza que arrasan en redes sociales, la menor del clan Kardashian-Jenner continúa marcando el ritmo de la moda y la estética del mundo.

Mientras parece que las tendencias cambian a velocidad récord, la mediática se convirtió en un ejemplo de cómo reinventarse sin perder identidad. Sus propuestas mezclan guiños a la moda nostálgica, trucos prácticos y un sentido del estilo que mezcla elegancia con toques audaces. Esa habilidad para unir pasado y presente la transformó en una figura clave para quienes buscan inspiración.

En su última recopilación de consejos, la empresaria compartió estrategias fáciles de adaptar que no dependen de un presupuesto millonario. Desde cómo llevar piezas fuera de su contexto habitual hasta formas de aumentar el potencial del maquillaje, sus ideas se enfocan en potenciar la creatividad personal y convertir cualquier look en algo especial.

Para empezar, la mediática deja en claro que el traje de baño no está reservado a la playa o la pileta . Una parte superior de bikini, elegida con un diseño especial, como uno negro con gran lazada frontal, puede convertirse en el protagonista de un conjunto urbano al combinar con leggings de tiro bajo, logrando un efecto athleisure con un toque sensual.

Por otro lado, su versión de la Deep 90s French moderniza el clásico, ya que presenta una base rosada translúcida y punta blanca más alargada. Es versátil y favorecedora tanto en manos como en pies, ideal para el verano y perfecta para quienes buscan un look cuidado pero sin excesos.

Kylie Jenner utiliza también dos tipos de corrector, uno rosado suave para neutralizar ojeras y rojeces, y otro más denso para iluminar. Aplicados estratégicamente y difuminados con la técnica del contorno inverso, crean un efecto de luz natural que resalta sin recargar.

Kylie Jenner Instagram

Incorporar piezas de archivo aporta personalidad al vestuario. Así lo demuestra con chaquetas y accesorios de décadas pasadas, como una biker de Alexander McQueen de principios de los 2000, combinados con básicos actuales. Esta mezcla aporta carácter y originalidad a cualquier conjunto. Es así que la empresaria no teme rendir homenaje a figuras como Madonna. Prendas llamativas, como un corpiño estructurado, se equilibran con faldas o pantalones más discretos, logrando un look tan poderoso como armónico.

Por último, su técnica de overlining consiste en delinear ligeramente por fuera del borde natural con un lápiz del mismo tono que el labial, difuminando hacia el interior. De esta manera, la mediátiac puede potenciar el arco de cupido y crea un volumen sutil y natural.