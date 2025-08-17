17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Una famosa de nivel mundial reveló los seis tips para mantenerse a la moda en el mundo de la belleza: qué dijo

La empresaria fusiona tendencias, nostalgia y trucos accesibles. Seis ideas clave para transformar el estilo sin perder autenticidad.

Por
 En su última recopilación de consejos

  En su última recopilación de consejos, la empresaria compartió estrategias fáciles de adaptar.

Kylie Jenner cumplió recientemente 28 años y, fiel a su estilo, lo celebró dejando nuevas pistas sobre cómo mantenerse siempre en sintonía con las últimas tendencias. Entre sesiones de fotos, looks virales y rutinas de belleza que arrasan en redes sociales, la menor del clan Kardashian-Jenner continúa marcando el ritmo de la moda y la estética del mundo.

El pelo de la Princesa de Gales viene siendo objeto de admiración en todo el mundo.
Te puede interesar:

Cuál es el secreto de Kate Middleton para tener el pelo ideal y cómo lo fue perfeccionando con los años

Mientras parece que las tendencias cambian a velocidad récord, la mediática se convirtió en un ejemplo de cómo reinventarse sin perder identidad. Sus propuestas mezclan guiños a la moda nostálgica, trucos prácticos y un sentido del estilo que mezcla elegancia con toques audaces. Esa habilidad para unir pasado y presente la transformó en una figura clave para quienes buscan inspiración.

En su última recopilación de consejos, la empresaria compartió estrategias fáciles de adaptar que no dependen de un presupuesto millonario. Desde cómo llevar piezas fuera de su contexto habitual hasta formas de aumentar el potencial del maquillaje, sus ideas se enfocan en potenciar la creatividad personal y convertir cualquier look en algo especial.

Kylie Jenner

Qué tips tiene Kylie Jenner para implementar en el mundo de la moda

Para empezar, la mediática deja en claro que el traje de baño no está reservado a la playa o la pileta. Una parte superior de bikini, elegida con un diseño especial, como uno negro con gran lazada frontal, puede convertirse en el protagonista de un conjunto urbano al combinar con leggings de tiro bajo, logrando un efecto athleisure con un toque sensual.

Por otro lado, su versión de la Deep 90s French moderniza el clásico, ya que presenta una base rosada translúcida y punta blanca más alargada. Es versátil y favorecedora tanto en manos como en pies, ideal para el verano y perfecta para quienes buscan un look cuidado pero sin excesos.

Kylie Jenner utiliza también dos tipos de corrector, uno rosado suave para neutralizar ojeras y rojeces, y otro más denso para iluminar. Aplicados estratégicamente y difuminados con la técnica del contorno inverso, crean un efecto de luz natural que resalta sin recargar.

Kylie Jenner

Incorporar piezas de archivo aporta personalidad al vestuario. Así lo demuestra con chaquetas y accesorios de décadas pasadas, como una biker de Alexander McQueen de principios de los 2000, combinados con básicos actuales. Esta mezcla aporta carácter y originalidad a cualquier conjunto. Es así que la empresaria no teme rendir homenaje a figuras como Madonna. Prendas llamativas, como un corpiño estructurado, se equilibran con faldas o pantalones más discretos, logrando un look tan poderoso como armónico.

Por último, su técnica de overlining consiste en delinear ligeramente por fuera del borde natural con un lápiz del mismo tono que el labial, difuminando hacia el interior. De esta manera, la mediátiac puede potenciar el arco de cupido y crea un volumen sutil y natural.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tendencia actual busca recuperar looks que transmiten naturalidad y movimiento.

Estilo Carrie Bradshaw: cuál es el peinado de los 2000 que puede volver a ponerse de moda

Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Una famosa modelo, a sus 48 años, sigue siendo una de las referentes de belleza y estilo en España.

Una famosa modelo reveló el truco secreto para cuidar su piel y evitar las arrugas en el rostro

Esta serie de trucos y apuestas marcan el pulso de lo que veremos esta temporada.

Cuáles son los 6 tips de Kylie Jenner que se destacan como las tendencias en el mundo de la belleza

Las brumas faciales son de las más elegidas por su facilidad de uso y por los beneficios inmediatos que ofrecen.

Cuál es el spray para el rostro que mantiene hidratada la piel y frena la aparición de arrugas

La mirada monocolor se instala como una alternativa para quienes buscan destacar sin recurrir a combinaciones muy elaboradas.

Esta es la nueva moda en el maquillaje facial que recuerda a otras épocas y te hará destacar en cualquier evento

Rating Cero

Ariana Grande tuvo una enorme transformación en su imagen, desde sus comienzos en Nickelodeon.

La impresionante transformación de Ariana Grande: sorpresa por cómo se veía antes

Netflix ofrece dramas históricos de alta calidad, y Los últimos zares se destaca por su fidelidad a los hechos reales y su trama intensa en solo seis capítulos.
play

Está en Netflix, tiene 6 capítulos y solo es apta para adultos

Este drama turco cautivó al público y a la crítica.
play

Es un drama turco, está en Netflix y pocas series la superan

En los cómics de Marvel, Rhino, cuyo nombre real es Aleksei Sytsevich, es un criminal ruso que se somete a un experimento para ser recubierto con un traje blindado que le otorga fuerza sobrehumana y una resistencia casi impenetrable.

Marvel tendría definido al villano para Spider-Man Brand New Day: quién sería el antagonista de Tom Holland

Bellati apuntó a las políticas que desfinancian la cultura y la educación pública.

Marina Bellati en TVR: "Que el arte tenga que entrar en las leyes del mercado es daniño"

play

"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

últimas noticias

Además de mejorar el sabor, la carqueja puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades y fortalecer nuestro organismo.

Si le agregás carqueja al mate, podés combatir una enfermedad clave y fortalecer tu salud: cuál es el motivo

Hace 8 minutos
Valentín Perrone volverá a competir en Moto3 en el Gran Premio de Hungría el próximo fin de semana

Moto3: el choque de Perrone que le quitó la victoria tras la histórica pole en Austria

Hace 20 minutos
play

Alerta en Belgrano por mascotas envenenadas: murieron al menos tres perros

Hace 25 minutos
Esta laguna es uno de los puntos de encuentro del pueblo.

Escapadas de Buenos Aires: el inigualable destino con atardeceres únicos y una laguna que enamora

Hace 49 minutos
Los descalzos de Corrientes acompañan la campaña de Martín Ascúa.

Las fuerzas del suelo

Hace 52 minutos