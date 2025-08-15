15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Estilo Carrie Bradshaw: cuál es el peinado de los 2000 que puede volver a ponerse de moda

Esta forma de peinarse regresa como tendencia. Una propuesta versátil y fácil de mantener para realzar cualquier corte.

Por
La tendencia actual busca recuperar looks que transmiten naturalidad y movimiento.

La tendencia actual busca recuperar looks que transmiten naturalidad y movimiento.

People

La icónica estética de los 2000 está regresando, y uno de sus símbolos más recordados es el peinado que popularizó Carrie Bradshaw en Sex and the City. Con un estilo que incluye tanto elegancia casual como frescura, su estilo se convirtió en una referencia aspiracional que hoy vuelve a quedarse con la atención de estilistas y fanáticos de la moda.

Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.
Te puede interesar:

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Este resurgimiento no es casual. La tendencia actual busca recuperar looks que transmiten naturalidad y movimiento, alejándose de terminaciones rígidas o excesivamente pulidas. En este contexto, el balayage sutil y luminoso que lucía la protagonista encarna a la perfección ese balance entre elegancia, seriedad y espontaneidad que marcó una época.

Más allá de ser un simple detalle estético, este estilo da cuenta de un concepto de belleza versátil y adaptable, capaz de potenciar cualquier tipo de corte o textura capilar. Su atractivo se encuentra en que aporta luz al rostro, suaviza las facciones y rejuvenece, sin demandar un mantenimiento exhaustivo.

Carrie Bradshaw

Cómo es el corte de Carrie Bradshaw que rememora los 2000 y puede ser tendencia nuevamente

El look que definió a Carrie Bradshaw mezcla ondas sueltas con un balayage cálido y delicado, lejos de las mechas marcadas que requerían visitas constantes a la peluquería. Se trata de un degradado suave en tonos dorados, miel y caramelo que se funden de manera natural con una base rubia, creando un efecto luminoso similar al que deja el sol tras horas al aire libre.

Este peinado transmite un aire relajado y chic, ideal tanto para llevar suelto como para recogidos improvisados. Su versatilidad permite que encaje en cortes medios como el bob o en pelos largos con ondas, adaptándose a diferentes estilos y rutinas. Además, se destaca por su capacidad de aportar brillo y frescura sin dejar de lado el toque glamuroso que caracterizaba al personaje.

Carrie Bradshaw

El regreso de este estilo se alinea con una búsqueda general de peinados más naturales, sin necesidad de rutinas de cuidado intensivas. En este 2025, el look de Carrie Bradshaw parece asentarse nuevamente como uno de los favoritos en salones de belleza y redes sociales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una famosa modelo, a sus 48 años, sigue siendo una de las referentes de belleza y estilo en España.

Una famosa modelo reveló el truco secreto para cuidar su piel y evitar las arrugas en el rostro

Esta serie de trucos y apuestas marcan el pulso de lo que veremos esta temporada.

Cuáles son los 6 tips de Kylie Jenner que se destacan como las tendencias en el mundo de la belleza

Las brumas faciales son de las más elegidas por su facilidad de uso y por los beneficios inmediatos que ofrecen.

Cuál es el spray para el rostro que mantiene hidratada la piel y frena la aparición de arrugas

La mirada monocolor se instala como una alternativa para quienes buscan destacar sin recurrir a combinaciones muy elaboradas.

Esta es la nueva moda en el maquillaje facial que recuerda a otras épocas y te hará destacar en cualquier evento

Propone escuchar las necesidades de la piel y adaptar los cuidados a lo que realmente pide.

Charlize Theron reveló cuál es el secreto para lucir radiante en el 2025

Este diseño se caracteriza por un degradado sutil entre una base nude o rosada y puntas blancas.

Estas son las uñas baby boomer que están de moda en Europa y serán tendencia para el verano

Rating Cero

El cruce entre Luck Ra y la participante.
play

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: Se bloquearon.

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes.

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes

Evangelina Anderson aseguró que está bien junto a sus tres hijos.

La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis: "Estoy..."

últimas noticias

El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y capacitación para facilitar la inserción laboral.

ANSES: la prestación que paga $78.000 y ayuda a encontrar trabajo

Hace 5 minutos
Los líderes cara a cara como en el pasado.

Trump aseguró que Putin puede enfrentar "consecuencias severas" si se niega a finalizar la guerra con Ucrania

Hace 18 minutos
Existen soluciones legales que permiten acceder a un catálogo variado, apto para diferentes gustos y edades, sin exponerse a amenazas.

Adiós a Magis TV: 2 plataformas seguras y gratuitas para ver películas y series

Hace 20 minutos
El romero puede cultivarse en el jardín o en una maceta.

El mejor momento para podar una planta de romero: pocos lo sabían

Hace 22 minutos
play

Cómo es el proceso de producción de ampollas estériles de fentanilo

Hace 24 minutos