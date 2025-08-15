Estilo Carrie Bradshaw: cuál es el peinado de los 2000 que puede volver a ponerse de moda Esta forma de peinarse regresa como tendencia. Una propuesta versátil y fácil de mantener para realzar cualquier corte. Por







La icónica estética de los 2000 está regresando, y uno de sus símbolos más recordados es el peinado que popularizó Carrie Bradshaw en Sex and the City. Con un estilo que incluye tanto elegancia casual como frescura, su estilo se convirtió en una referencia aspiracional que hoy vuelve a quedarse con la atención de estilistas y fanáticos de la moda.

Este resurgimiento no es casual. La tendencia actual busca recuperar looks que transmiten naturalidad y movimiento, alejándose de terminaciones rígidas o excesivamente pulidas. En este contexto, el balayage sutil y luminoso que lucía la protagonista encarna a la perfección ese balance entre elegancia, seriedad y espontaneidad que marcó una época.

Más allá de ser un simple detalle estético, este estilo da cuenta de un concepto de belleza versátil y adaptable, capaz de potenciar cualquier tipo de corte o textura capilar. Su atractivo se encuentra en que aporta luz al rostro, suaviza las facciones y rejuvenece, sin demandar un mantenimiento exhaustivo.

Carrie Bradshaw Redes sociales Cómo es el corte de Carrie Bradshaw que rememora los 2000 y puede ser tendencia nuevamente El look que definió a Carrie Bradshaw mezcla ondas sueltas con un balayage cálido y delicado, lejos de las mechas marcadas que requerían visitas constantes a la peluquería. Se trata de un degradado suave en tonos dorados, miel y caramelo que se funden de manera natural con una base rubia, creando un efecto luminoso similar al que deja el sol tras horas al aire libre.

Este peinado transmite un aire relajado y chic, ideal tanto para llevar suelto como para recogidos improvisados. Su versatilidad permite que encaje en cortes medios como el bob o en pelos largos con ondas, adaptándose a diferentes estilos y rutinas. Además, se destaca por su capacidad de aportar brillo y frescura sin dejar de lado el toque glamuroso que caracterizaba al personaje.

Carrie Bradshaw Redes sociales El regreso de este estilo se alinea con una búsqueda general de peinados más naturales, sin necesidad de rutinas de cuidado intensivas. En este 2025, el look de Carrie Bradshaw parece asentarse nuevamente como uno de los favoritos en salones de belleza y redes sociales.