Una famosa modelo reveló el truco secreto para cuidar su piel y evitar las arrugas en el rostro

Por poco más de 3 euros, este tip se posiciona como una opción accesible que hidrata, protege y rejuvenece, confirmando que un cuidado facial eficaz no siempre implica grandes inversiones.

Por
Una famosa modelo

Una famosa modelo, a sus 48 años, sigue siendo una de las referentes de belleza y estilo en España.

Una famosa modelo, a sus 48 años, sigue siendo uno de los referentes de belleza y estilo en España. Siempre impecable y con una imagen fresca, la actriz y presentadora reveló el truco secreto para cuidar su piel y evitar las arrugas en su rostro.

Esta serie de trucos y apuestas marcan el pulso de lo que veremos esta temporada.
Cuáles son los 6 tips de Kylie Jenner que se destacan como las tendencias en el mundo de la belleza

La asturiana, que supo adaptar sus rutinas de cuidado facial con el paso de los años, asegura que este método la ayuda a mantener su piel hidratada y prevenir la aparición de arrugas. Rica en minerales y oligoelementos, su fórmula ofrece una hidratación inmediata, protección antioxidante y un efecto refrescante ideal para combatir la sequedad y la pérdida de luminosidad que suelen aparecer a partir de los 40 años.

Paula Echevarría recomienda usarla en diferentes momentos del día: antes del maquillaje para preparar el cutis, después para fijar y refrescar el look, o en cualquier momento en que el rostro necesite un toque de vitalidad. Por poco más de 3 euros, este tip se convirtió en un imprescindible para quienes buscan un cuidado eficaz sin gastar demasiado, demostrando que la belleza no siempre requiere grandes inversiones.

Paula Echeverria

Cómo es el spray que funciona para mantener la piel del rostro de la mejor manera

Paula Echevarría, reconocida por su dedicación al cuidado cutáneo, demostró que mantener un rostro saludable no tiene por qué ser complicado ni costoso. En su publicación, contó que siempre lleva en su bolso una bruma, la cual no solo aporta hidratación y frescura, sino que también calma la piel y genera una sensación inmediata de confort.

Por eso, la bruma facial de Agua Termal de Avène está diseñada específicamente para:

  • Hidratación intensa: su composición, rica en minerales y oligoelementos, ayuda a equilibrar y revitalizar la piel, ofreciendo hidratación inmediata.
  • Efecto calmante: perfecta para pieles delicadas, alivia irritaciones y reduce el enrojecimiento, siendo muy útil tras la exposición solar o a bajas temperaturas.
  • Protección frente al envejecimiento: gracias a su contenido en sílice y minerales, fortalece la barrera cutánea y protege frente a radicales libres y agentes externos que aceleran el desgaste celular.
  • Refrescante y revitalizante: su aplicación ligera proporciona un toque de frescor y mejora la luminosidad, algo que muchas mujeres buscan para mantener un aspecto juvenil.

Cómo integrarla en tu rutina de cuidado

Su uso es muy sencillo y los resultados se perciben de inmediato:

  • Antes del maquillaje: prepara e hidrata el rostro para que la base se asiente mejor y tenga mayor duración.
  • Después del maquillaje: refresca el cutis a mitad del día, fija el maquillaje y devuelve el brillo natural.
  • En cualquier momento: ideal para usar cuando notes sequedad o falta de vitalidad en la piel.
