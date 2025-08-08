8 de agosto de 2025 Inicio
Estas son las uñas baby boomer que están de moda en Europa y serán tendencia para el verano

El diseño clásico se transforma con nuevos tonos y terminaciones. Creatividad y apariencia elegante permiten destacar en cualquier ocasión.

Este diseño se caracteriza por un degradado sutil entre una base nude o rosada y puntas blancas.

Este diseño se caracteriza por un degradado sutil entre una base nude o rosada y puntas blancas.


Las uñas baby boomer regresan con fuerza esta temporada y se afianzan como una de las manicuras preferidas del verano europeo. Su apariencia suave y elegante se adapta a distintos estilos, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan una estética pulida que dure en el tiempo.

La moda no solo mira hacia el futuro, sino también hacia atrás.
Este diseño se caracteriza por un degradado sutil entre una base nude o rosada y puntas blancas, logrando un efecto natural que se mantiene impecable con el paso del tiempo. Gracias a su versatilidad, fue evolucionando con nuevas variantes que incluyen desde tonos pastel hasta acabados con brillo, sin perder su esencia clásica.

La tendencia de este verano suma creatividad a lo tradicional, incorporando detalles que renuevan por completo la propuesta original. Con técnicas accesibles y una variedad de combinaciones posibles, esta manicura se consolida como una de las favoritas tanto en salones como en casa.

Cuál es la nueva tendencia de las uñas baby boomer

A lo largo del 2025, las uñas baby boomer vienen siendo protagonistas, pero en versiones renovadas que combinan el estilo clásico con detalles modernos. Su base nude o rosada, que se funde en un degradado con puntas blancas, se enriquece ahora con acabados brillantes, texturas 3D, tonos vibrantes y toques creativos que potencian su estética a un nuevo nivel.

La técnica original consiste en aplicar un color neutro en la base y un blanco lechoso en la punta, difuminando ambos con esponja o pincel para lograr una transición sin cortes. Marcas como Le Mini Macaron permiten replicar esta manicura en casa, con esmaltes semipermanentes como “Milkshake” o “Rose Glacée”, que ofrecen un resultado natural, duradero y resistente al crecimiento de la uña.

En su versión más colorida, destacan los degradados multicolor con tonos como lavanda, aqua, rosa neón, verde menta o mandarina, que evocan un estilo alegre y veraniego. Otra opción muy buscada es la incorporación de flores en relieve y pedrería, como propone Antonella Nails Art, que logra un efecto romántico ideal para ocasiones especiales.

El glitter también se suma como recurso para potenciar la luminosidad del diseño sin perder el estilo buscado. Anna Berru lo aplica en uñas almendradas, aportando brillo en degradado sin recargar el look. Por último, artistas como MamichulasNails integran sombras encapsuladas en tonos como Mocha Mousse, el color del año según Pantone, aportando una estética artística y diferente, ideal para quienes buscan algo único incluso más allá del verano.

