Cuáles son los 6 tips de Kylie Jenner que se destacan como las tendencias en el mundo de la belleza

La empresaria le suma audacia y sutileza a sus elecciones de moda. Sus trucos marcan una orientación sin necesidad de lujos extremos.

Kylie Jenner continúa siendo, a sus 28 años, una referente indiscutida en la moda y belleza. La empresaria, modelo e influencer más joven del clan Kardashian-Jenner marca tendencia en cada aparición pública, indicando qué se usa y cómo, con looks que generan millones de interacciones en redes sociales y tutoriales que rápidamente se vuelven virales.

Su capacidad para reinventarse y combinar tendencias con toques personales la convirtieron en una inspiración para quienes buscan modernizar su estilo. No importa si se trata de un evento de gala, un look urbano o un gesto beauty aparentemente simple, ya que cada una de sus elecciones es analizada, replicada y adaptada por miles de seguidoras en todo el mundo.

En sus últimas apariciones y publicaciones, dejó una serie de trucos y apuestas que marcan el pulso de lo que veremos esta temporada. Lo interesante es que no requieren de presupuestos muy caros ni de guardarropas exclusivos, sino de creatividad, observación y un poco de audacia para salir de lo predecible.

Kylie Jenner desafió la lógica de la moda de verano al llevar la parte superior de un traje de baño fuera de la playa o la pileta. En su versión más reciente, lo mezcló con calzas de tiro bajo, logrando un estilo athleisure sensual y descontracturado. El secreto está en elegir un modelo con algún detalle distintivo, como el que lució en color negro con una gran lazada central.

Por otro lado, inspirada en el clásico francés, su propuesta agrega un giro retro con base rosa translúcida y una punta blanca más prolongada. Este diseño, perfecto para manos y pies, recupera la estética que tuvo su auge en los noventa pero con un acabado pulido que resulta ideal para el verano.

En sus tutoriales, reveló un truco de maquillaje que combina un corrector rosado para neutralizar imperfecciones y otro más cubritivo para aportar luz. Aplicados en puntos clave como lagrimal, comisura externa del ojo y aletas de la nariz, logran un efecto radiante sin exceso de producto, perfecto para un look fresco.

Kylie Jenner Instagram

Además, la menor del clan más mediático del mundo, apuesta por prendas icónicas de otras décadas, como una campera biker de Alexander McQueen de principios de los 2000, que lució entreabierta con pantalones de tiro bajo. La idea es incorporar piezas con cortes o detalles poco vistos hoy y combinarlas con básicos actuales para equilibrar lo retro con lo contemporáneo.

Kylie Jenner Instagram

De vez en cuando, sus estilismos rinden homenaje a figuras como Madonna. Corsets estructurados, faldas lápiz y tacos infinitos se reinterpretan con un toque personal y equilibrado, evitando que parezcan disfraces. Por último, llegó el turno del overlining: delinear ligeramente por fuera del contorno natural con un lápiz del mismo tono que el labial y difuminar hacia adentro. Esta técnica realza el arco de cupido y aporta un efecto de mayor plenitud sin recurrir a rellenos.