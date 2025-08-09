9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Charlize Theron reveló cuál es el secreto para lucir radiante en el 2025

La actriz apuesta por una una rutina matutina especial. Su método prioriza preservar los beneficios del cuidado nocturno sin sobrecargar la piel.

Por
Propone escuchar las necesidades de la piel y adaptar los cuidados a lo que realmente pide.

Propone escuchar las necesidades de la piel y adaptar los cuidados a lo que realmente pide.

Gtres

Charlize Theron sorprendió al dar a conocer un hábito poco común que forma parte de su rutina de belleza matutina y que, según ella, es lo más importante para mantener una piel luminosa y saludable. La actriz declaró que no se lava la cara al despertar, para sorpresa de muchos. A sus 49 años, la estrella sudafricana mantiene un cutis terso y con aspecto juvenil sin recurrir a rutinas extensas ni pasos excesivos. Su enfoque se basa en preservar los beneficios de los tratamientos nocturnos en lugar de eliminarlos con agua y jabón a primera hora del día.

Este diseño se caracteriza por un degradado sutil entre una base nude o rosada y puntas blancas.
Te puede interesar:

Estas son las uñas baby boomer que están de moda en Europa y serán tendencia para el verano

Este método, que desafía décadas de consejos tradicionales en el cuidado facial, coincide con una tendencia creciente en dermatología que invita a replantear la limpieza excesiva, especialmente en pieles secas, sensibles o maduras. Durante la noche, la piel trabaja de manera intensiva, es así que se regenera, se repara y absorbe los nutrientes de cremas, sérums y aceites aplicados antes de dormir. Eliminar estos activos demasiado pronto podría restarles eficacia.

Charlize Theron sostiene que su piel ya amanece hidratada y protegida, por lo que prefiere reforzar ese estado con productos ligeros como un sérum antioxidante, una bruma refrescante o un protector solar hidratante, según lo requiera el clima. Su propuesta es más que una rutina, ya que es una forma de escuchar las necesidades de la piel y adaptar los cuidados a lo que realmente pide.

charlize theron 3png.png
Mirá cómo está Charlize Theron después de engordar 15 kilos
Mirá cómo está Charlize Theron después de engordar 15 kilos

Cómo podés lucir tu piel de la mejor manera según Charlize Theron

Para Charlize Theron, la clave está en evitar lavarse el rostro en la mañana cuando no hay signos de grasa o impurezas visibles. Su razonamiento es simple, al no eliminar los restos de los productos nocturnos, la piel conserva los nutrientes que todavía están actuando. Este gesto, lejos de ser descuidado, busca mantener intacta la barrera cutánea y evitar que el exceso de limpieza provoque sequedad o irritación.

charlize_theron 655x368jpg.jpg
La imperdible anécdota de Charlize Theron sobre su papel fallido en Wonder Woman
La imperdible anécdota de Charlize Theron sobre su papel fallido en Wonder Woman

Los especialistas respaldan en parte esta visión, señalando que cada piel tiene necesidades distintas. Si al despertar el cutis se siente cómodo, sin exceso de oleosidad ni suciedad, podría bastar con un tónico, agua micelar o incluso ir directo a la hidratación y protección solar. En cambio, quienes tengan tendencia a la grasa o al acné pueden beneficiarse de una limpieza suave por la mañana.

La actriz complementa su cuidado facial con otras prácticas que fomentan el bienestar general, como el cepillado en seco para mejorar la circulación, productos capilares personalizados y un enfoque integral que une belleza y salud. Este método demuestra que no siempre es necesario sumar más pasos o productos, sino aprender a reconocer lo que realmente funciona para cada persona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La moda no solo mira hacia el futuro, sino también hacia atrás.

Mirada monocolor: esta es la nueva moda que recuerda a las tendencias de los 2000

Consejos de belleza: ¿cuál es el particular cuidado para hacer en invierno y lucir mejor en verano?.

Consejos de belleza: cuál es el particular cuidado para hacer en invierno y lucir mejor en verano

Esta mezcla logra suavizar, aportar brillo y reforzar el pelo sin dejarlo pesado.

Un aceite está de moda para cuidar el pelo y evita que se apelmace: de cuál se trata

El formato stick no solo optimiza la experiencia de uso, sino que también concentra activos de alto rendimiento.

El contorno en barra es la nueva tendencia para el mundo de la moda: cómo son los mejores productos

Lejos de los excesos, esta filosofía propone menos compras impulsivas y más elecciones duraderas.

Una nueva moda es furor en Argentina: por qué vestirse más casual es la tendencia y cómo se denomina

Se busca apostar por lo duradero en lugar de lo efímero.

Quiet luxury es la nueva tendencia que llega para quedarse en Argentina: de qué se trata

Rating Cero

Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.
play

Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

En una interesante pieza de The New Yorker, el periodista Michael Schulman repasa desde diferentes ángulos cómo el gran proyecto de Marvel Studios ha devorado Hollywood

¿Qué pasa con las estrellas de Marvel? Las teorías de que los actores no despegan luego del UCM

Mi año en Oxford (My Oxford Year), un film protagonizado por Sofía Carson y Corey Mylchreest que combina romance y dramatismo con un toque de comedia.
play

Mi año en Oxford es lo más visto de Netflix pero también genera polémica: de qué se trata

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

últimas noticias

Tras la polemica del pato Juan, su dueña se reunió con el municipio.

Mendoza: tras la polémica por el pato Juan, su dueña se reunió con el municipio y acordaron el destino del ave

Hace 16 minutos
Advierten que la economía se enfrió en julio. 

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Hace 40 minutos
Denunciaron que la mujer estaba encerrada desde hace 20 años.

Córdoba: rescataron una mujer desnutrida que era reducida a la servidumbre por su esposo y su hija

Hace 44 minutos
La cadena nacional de Javier Milei en Casa Rosada. 

La curiosa frase de una película de Batman que Milei usó en cadena nacional

Hace 49 minutos
play
Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.

Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

Hace 1 hora