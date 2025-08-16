16 de agosto de 2025 Inicio
Soy nutricionista y estos son los 3 alimentos que tenés que evitar para no dañar el metabolismo

El especialista señaló que no es necesario seguir una dieta con "reglas absurdas", sino que alcanza con reducir el consumo de ciertos productos. Enseguida te vas a sentir mejor y vas a perder grasa más rápido.

Estos alimentos hacen que te sientas hinchado y pesado.

Estos alimentos hacen que te sientas hinchado y pesado.

Muchas personas quieren empezar a comer de manera más saludable pero, al momento de llevarlo a la práctica, se sienten abrumadas por el exceso de información y consejos que dan vueltas por internet y no saben por dónde empezar. Sin embargo, no es necesario hacer dietas súper restrictivas para ver cambios.

El nutricionista español Luis Gil, especialista en microbiota y nutrición antiinflamatoria, afirmó en sus redes sociales que mejorar la alimentación no implica seguir "reglas absurdas", aunque advirtió que hay tres alimentos que "definitivamente no deberías estar consumiendo" si querés adelgazar.

"No pasa nada por comerte un brownie de vez en cuando en un cumpleaños o una pizza el fin de semana. El problema es cuando ciertos alimentos están en tu día a día de forma constante. Ahí es cuando tu metabolismo se descontrola, la inflamación aumenta y la grasa se acumula", explicó.

Ejercicio, comida saludable

Cuáles son los alimentos que hay que evitar para no dañar el metabolismo

Gil aseguró que hay tres alimentos cuyo consumo debemos "reducir al máximo" para bajar de peso y mejorar la salud de nuestro metabolismo. En primer lugar se encuentran todos los productos con azúcares añadidos como galletitas, panificados industriales, cereales de desayuno y golosinas.

El segundo grupo son los alimentos ricos en grasas trans y sobresaturadas como los snacks, las papas fritas de bolsa, los alimentos ultraprocesados y las comidas congeladas que se compran listas en el supermercado. Y en tercer y último lugar se ubican las bebidas como gaseosas y jugos comerciales, muy altas en azúcares.

El nutricionista afirmó que, apenas comiences a reducir el consumo de estos tres alimentos, "tu cuerpo lo agradecerá" y vas a empezar a "encontrarte mejor". "Tienes menos antojos y más energía; tienes mejores digestiones y menos inflamación, y además empiezas a perder grasa sin esfuerzo", aseguró.

