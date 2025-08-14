Un experto en longevidad reveló cuál es el superalimento que todo el mundo se puede permitir Este tubérculo es un aliado económico y versátil para fortalecer el organismo. Su aporte de vitaminas y minerales lo convierte en un recurso valioso para envejecer mejor. Por







Una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias. Pexels

El periodista y explorador Dan Buettner, reconocido por sus investigaciones sobre longevidad, señaló un alimento accesible y cargado de beneficios que puede contribuir a mantener la salud incluso en edades avanzadas. Su propuesta rompe con prejuicios habituales sobre ciertos carbohidratos y pone nuevamente el foco en el valor nutritivo de este producto natural.

La dieta es un factor determinante para conservar energía, prevenir enfermedades y envejecer en mejores condiciones. Combinada con ejercicio regular, una alimentación equilibrada favorece la longevidad y la calidad de vida. Pese a eso, en la búsqueda de “comer sano”, muchos descartan grupos enteros de alimentos, como los ricos en carbohidratos, sin considerar que algunos de ellos son esenciales para el organismo.

Entre las voces que defienden el consumo responsable de ciertos carbohidratos, Buettner destaca una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias. Su perfil nutricional lo convierte en un aliado para el rendimiento físico y la recuperación muscular.

Longevidad, comida saludable Freepik Qué superalimento es ideal para la longevidad según el experto Dan Buettner Para Buettner, la batata es un superalimento que cualquier persona puede sumarla a su dieta. Su atractivo no solo se encuentra en el sabor y la versatilidad, sino también en su bajo costo y en la abundancia de carbohidratos complejos y proteínas que aporta. Este tubérculo, además, está cargado de vitaminas A, C y E, junto con minerales clave como potasio, fósforo y calcio.

Estas propiedades favorecen la salud muscular, ayudan a prevenir calambres y mejoran la recuperación después del esfuerzo físico. También ofrecen un aporte antioxidante que permite reducir el estrés oxidativo, un factor asociado al envejecimiento celular.

Batata Ametller Origen Si bien un consumo excesivo de carbohidratos refinados puede ser perjudicial, excluirlo de la dieta sería desaprovechar sus beneficios comprobados. Incorporarlo de forma habitual en preparaciones al horno, hervido o en puré es una manera sencilla de mejorar la nutrición diaria y sumar un impulso extra a la salud a largo plazo.