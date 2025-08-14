14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un experto en longevidad reveló cuál es el superalimento que todo el mundo se puede permitir

Este tubérculo es un aliado económico y versátil para fortalecer el organismo. Su aporte de vitaminas y minerales lo convierte en un recurso valioso para envejecer mejor.

Por
Una opción versátil

Una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias.

Pexels

El periodista y explorador Dan Buettner, reconocido por sus investigaciones sobre longevidad, señaló un alimento accesible y cargado de beneficios que puede contribuir a mantener la salud incluso en edades avanzadas. Su propuesta rompe con prejuicios habituales sobre ciertos carbohidratos y pone nuevamente el foco en el valor nutritivo de este producto natural.

Seles anunció que padece miastenia gravis.
Te puede interesar:

Mónica Seles confirmó que tiene una enfermedad sin cura: la explicación médica sobre la miastenia gravis

La dieta es un factor determinante para conservar energía, prevenir enfermedades y envejecer en mejores condiciones. Combinada con ejercicio regular, una alimentación equilibrada favorece la longevidad y la calidad de vida. Pese a eso, en la búsqueda de “comer sano”, muchos descartan grupos enteros de alimentos, como los ricos en carbohidratos, sin considerar que algunos de ellos son esenciales para el organismo.

Entre las voces que defienden el consumo responsable de ciertos carbohidratos, Buettner destaca una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias. Su perfil nutricional lo convierte en un aliado para el rendimiento físico y la recuperación muscular.

Longevidad, comida saludable

Qué superalimento es ideal para la longevidad según el experto Dan Buettner

Para Buettner, la batata es un superalimento que cualquier persona puede sumarla a su dieta. Su atractivo no solo se encuentra en el sabor y la versatilidad, sino también en su bajo costo y en la abundancia de carbohidratos complejos y proteínas que aporta. Este tubérculo, además, está cargado de vitaminas A, C y E, junto con minerales clave como potasio, fósforo y calcio.

Estas propiedades favorecen la salud muscular, ayudan a prevenir calambres y mejoran la recuperación después del esfuerzo físico. También ofrecen un aporte antioxidante que permite reducir el estrés oxidativo, un factor asociado al envejecimiento celular.

Batata

Si bien un consumo excesivo de carbohidratos refinados puede ser perjudicial, excluirlo de la dieta sería desaprovechar sus beneficios comprobados. Incorporarlo de forma habitual en preparaciones al horno, hervido o en puré es una manera sencilla de mejorar la nutrición diaria y sumar un impulso extra a la salud a largo plazo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una rutina dental constante es clave para preservar la salud bucal y prevenir enfermedades crónicas.

El mejor momento para cepillarse los dientes: ¿antes o después de desayunar?

Los niños siempre deben usar protección auditiva en entornos muy ruidosos.

Soy pediatra y estos son los riesgos de llevar a bebés y niños a recitales musicales

play

Daniel Gollán, sobre el fentanilo contaminado: "Es el desastre sanitario más grande de la historia argentina"

La mediática detalló a sus miles de seguidores que está padeciendo las secuelas de un tratamiento estético.

Eliana Guercio reveló la razón por la que le preocupa su estado de salud: "Tengo reacciones adversas"

El Gobierno dejará de aplicar la vacuna de la fiebre amarilla a quienes viajen al exterior.

El Gobierno dejará de aplicar la vacuna de la fiebre amarilla a quienes viajen al exterior

El actor recordó que le salvaron una pierna en el Hospital Garrahan.

La estremecedora historia de Mariano Martínez en el Garrahan: "Me salvaron la pierna contra todos los pronósticos"

Rating Cero

¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.
play

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.
play

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

¿Así era la historia de las cigüeñas?, con humor, aventuras y un giro inesperado a la clásica leyenda, llegó a Netflix una opción para toda la familia.
play

¿Así era la historia de las cigüeñas? Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo

La actriz llegó a Mallorca acompañada de su nuevo novio, el coach espiritual Jim Curtis.

Coach espiritual: quién es el nuevo novio de Jennifer Aniston y por qué sorprende a todos

Juli Poggio fue noticia por opinar de la pobreza mundial.

Juli Poggio compartió su solución para terminar con el hambre mundial y se viralizó

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

últimas noticias

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

Hace 10 minutos
Distintos trucos caseros para reutilizar el jabón de tocador, super faciles y prácticos.

En sus cuatro estados: cómo podés reciclar el jabón de tu casa sin importar su composición

Hace 10 minutos
play
¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Hace 11 minutos
play
Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

Hace 11 minutos
Una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias.

Un experto en longevidad reveló cuál es el superalimento que todo el mundo se puede permitir

Hace 11 minutos